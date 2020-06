Heide-skulptur er stjålet

NYKØBING:En bronzeskulptur med titlen ”To borgere” af den kendte Mors-kunstner Erik Heide blev natten til fredag stjålet fra Morsø Kommunes institution Fyrvejen 65 i Nykøbing.

- Tyven eller tyvene skaffede sig adgang til stedets lukkede atriumgård ved at kravle op over taget. Her har man slået en bronzefigur på 50-50 centimeter i højden og 30 centimeter i bredden løs af sin granitfod. Vi har ikke umiddelbart nogen idé om, hvem der kan have gjort det, siger Søren Riegens, lokalpolitiet i Thisted.

Han oplyser, at tyvene efterlod en stige og en skovl. Sidstnævnte er formentlig blevet brugt til at brække den todelte figur løs fra stensoklen.

Samlingssted

Fyrvejen 65 er et samlingssted for socialpsykiatrien i kommunen. Det er ikke et bosted, og følge kommunikationsmedarbejder Rasmus Andreasen, Morsø Kommune, var der ingen til stede i huset, da indbruddet fandt sted. ”To borgere” forestiller to fritstående, stiliserede menneskefigurer i Heides velkendte robuste stil. Den vurderes i dag til at have en værdi på 150.000 kroner.

- Kommunen har fået skulpturen foræret af Region Nordjylland. Vi er meget kede af, at den nu er forsvundet på så brutal vis, og vi har naturligvis meldt tyveriet til vores forsikringsselskab. Da der ikke er offentlig adgang til atriumgården, må gerningsmændene have vidst, at skulpturen stod der, og de har således kunnet arbejde uforstyrret, siger Rasmus Andreasen.

Ikke med i guiden

Det er kommunen lykkedes at skaffe et billede af Erik Heides værk. Det er ikke med i Morsø Kommunes skulpturguide, som er en illustreret præsentation af de skulpturelle kunstværker på Mors, som kan beses i det offentlige rum.