Helleanlæg vendte bunden i vejret på bil

MORS:En køretur endte mandag aften brat for en 55-årig morsingbo. I et kryds på Nørrebro i Nykøbing, overså han af uvisse årsager et helleanlæg, og selvom farten ifølge politiet ikke var høj, endte bilen alligevel med bunden i vejret.

Politi og beredskab blev tilkaldt klokken 20.34. Selvom han hang med hovedet nedad, var manden selv i stand til at komme ud af bilen.

- Det var forholdsvist udramatisk. og han var ved fuld bevidsthed, men blev alligevel kørt til tjek på sygehuset, fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen, Nordjyllands Beredskab.

- Derfor var vores største opgave at få bilen bragt væk fra vejen, så der igen kunne åbnes op for trafikken, fortæller indsatslederen.