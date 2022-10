Henrik Vestergaard bakker ud af Sparekassen

MORS:- Sparekassen har altid behandlet os godt. Derfor vil jeg også gerne være med til at sikre, at generationsskiftet kommer til at gå så godt som muligt for sparekassen.”

Sådan siger Henrik Vestergård, der er kendt i Nykøbing som afdelingsdirektør i Sparekassen Danmarks lokalafdeling. Henrik Vestergaard har netop aftalt med sparekassen, at han går på pension. Men ikke lige om lidt. Han fratræder først med udgangen af marts 2024. Da giver han depechen videre til sin afløser, afdelingens nuværende souschef, Per S. Henriksen.

- Det næste år skal bruges til at gennemføre et glidende generationsskifte, så vi sikrer kontinuiteten. Der er ingen tradition for at blive tudsegammel i min familie. Derfor traf jeg, da jeg var yngre, den beslutning, at jeg ville have muligheden for gå på pension som 60-årig. Så det har jeg sparet op til, forklarer Henrik, der dog ikke helt har overholdt sin egen beslutning. Han fyldte nemlig 60 i 2021.

- Tidspunktet har jeg også valgt, fordi det er mest naturligt, at det er den fremtidige afdelingsdirektør, der sidder for bordenden, når en ny strategiperiode fra 2025 skal planlægges, siger den afgående afdelingsdirektør.

Afdelingen er hans barn

Henrik Vestergaard begyndte som elev i Morsø Bank i 1982. Tre måneder senere tiltrådte en ung pige ved navn Helle, og de to fandt senere sammen, blev gift i 1991, har tilsammen en søn og en datter – og har nu fået to børnebørn.

I 2010 – oven på finanskrisen – fusionerede Morsø Sparekasse med Morsø Bank og blev til Fjordbank Mors. Henrik var kreditchef i Morsø Bank og fortsatte på kreditkontoret efter fusionen. Men krisen kradsede fortsat, og fusionsbanken fik et kort liv. Allerede i 2011 lukkede den og blev overtaget af Finansiel Stabilitet med henblik på afvikling.

Det nye hul i markedet på Mors fik Salling Bank til at åbne en afdeling i Nykøbing – i midlertidige lokaler. Her blev Henrik tilbudt jobbet som afdelingsdirektør, og han tiltrådte 1. december 2011. På det tidspunkt var Helle allerede startet i Salling Banks IT-afdeling.

- Nykøbing afdeling er mit barn, siger Henrik om afdelingen, der har ligget på sin nuværende adresse, Algade 28, siden januar 2012.

I 2020 fusionerede Salling Bank med Sparekassen Vendsyssel, som i 2021 fusionerede med Jutlander Bank og blev til Sparekassen Danmark.

- Vi er i dag et pengeinstitut med muskler til udvikling. Og jeg mener, at vores egn skal være glad for at have et pengeinstitut, der deltager aktivt i den lokale udvikling her i området, siger Henrik Vestergaard.

Selv havde han en væsentlig rolle op til, at sparekassen i april i år oprettede en ny erhvervsafdeling i området, Erhverv Thy/Mors. Henrik har været og vil fortsat være en stor støtte for Jens Nystrup Hammer, som står i spidsen for den nye erhvervsafdeling, der har til huse i Videncenter Thy/Mors i Thisted, som blandt andet også huser landboforeningen Fjordland.

Golf og løb

Med sin pensionering får Henrik Vestergård bedre tid til at dyrke to af sine fritidsinteresser; løb og golf, ligesom børnebørnene helt sikkert oftere vil få morfar på besøg. Tidligere deltog han hver uge i træning i den lokale løbeklub Pinen & Plagen, hvor det er blevet til mange kilometer igennem årene. Desuden er Henrik medlem af frimurerlogen Fiat Lux i Nykøbing.

Når han forlader Sparekassen Danmark, forlader han endegyldigt den finansielle sektor. Men han afviser ikke et deltidsjob i en helt anden branche.