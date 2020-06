Hentede værktøj til byggeri hos nabo

FRØSLEV:Søndag aften klokken 20.40 reagerede lokalpolitiet på en anmeldelse af tyveri af diverse håndværktøj fra en ejendom på Staghøjvej i Frøslev. Der var brudt ind i et værksted i tidsrummet fra lørdag aften.

Patruljen, der optog rapport, kom i tanke om, at en kendt kriminel bor i nærheden af adressen. Derfor kørte politiet hen til ham, der viste sig at være i gang med at bygge om. Her fandt man noget af det værktøj, som anmelderen havde mistet og senere kunne genkende. Under ransagningen fandt betjentene 7,24 gram amfetamin.

Beboeren, en 24-årig mand, blev sigtet for besiddelse af euforisende stof - og for værktøjs-indbruddet.