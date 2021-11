Hentet ned med lift: 11-årig dreng efterladt på et tag

NYKØBING:En flok drenge legede lørdag aften i området omkring malerforretningen Flügger på Jernbanegade i Nykøbing. Legen endte dog med, at de var nødt til at tilkalde hjælp, da en af drengene ikke kunne komme ned fra taget på Flügger-forretningen.

Det fortæller indsatsleder på stedet, Claus Sejer Pedersen, til Nordjyske.

- På taget er der nogle vinduer, der går op i en tak. På den anden side er der så fladt tag. Drengen havde forvildet sig derover og turde så ikke gå samme vej tilbage, siger han.

Den 11-årig dreng sad på taget i over en time, inden der blev tilkaldt hjem fra en forbipasserende.

Da indsatslederen og resten af redningsholdet ankom, overvejede de at gå samme vej, som børnene gjorde, men forkastede idéen. I stedet hejste de liften.

- Da han kommer ned på jorden igen siger han tak, og så leger drengene videre igen, siger indsatslederen.

Claus Sejer Pedersen fortæller videre, at han vil kontakte butiksindehaveren for at se på muligheden for at blokere trappen, så adgangen til taget bliver besværliggjort.