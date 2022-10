Her blev en kvinde kørt ned: Nu sikres den farlige fodgængerovergang

NYKØBING:14. februar i år blev en 55-årig hjemmehjælper i Morsø Kommune påkørt, da hun ville passere fodgængerovergangen på Elsøvej i Nykøbing på vej til sit arbejde. Nu vil kommunens politikere forbedre fodgængerfeltet for 200.000 kroner.

Sagen er på dagsordenen i udvalg for teknik og miljø onsdag. Kommunen har modtaget flere henvendelser vedrørende utryghed ved krydsning af det fritliggende fodgængerfelt ved Morsø Hjemmepleje og FGU Nordvest. Senest 12. september, hvor to medarbejdere fra Morsø Hjemmepleje var ved at blive påkørt i fodgængerfeltet.

Dette sammen med ulykken i februar, hvor den påkørte kvinde slap billigt, fik kommunen til at agere. Repræsentanter for to afdelinger konkluderede dengang, at overgangen er fint oplyst og markeret med skilte, men at oversigtforholdene på stierne på begge sider af vejen hæmmes af træbevoksning. Det er er en overgang, som bruges flittigt af medarbejdere i hjemmeplejen og på FGU-skolen, som stiller bilen på den offentlige parkeringsplads på nordsiden af Elsøvej og ofte har travlt, når de krydser vejen.

Der køres for stærkt

Der er gennemført trafiktællinger og hastighedsmålinger med slangetællere før og efter fodgængerfeltet, som viser, at der bliver kørt væsentligt hurtigere end den tilladte hastighed på 50 kilometer i timen. Idet hastighedsoverskridelsen er væsentlig, og da vejens forløb forringer synligheden af fodgængerfeltet, foreslår forvaltningen, at der gennemføres to tiltag.

Dels etablering af en hævet flade, hvor ramperne etableres som modificerede cirkelbump af hensyn til bybussen og lastbilerne på strækningen. Fodgængerfeltet afmærkes oven på den hævede flade.

Dels opsætning af torontolys, som blinker gult, og som kan monteres på det eksisterende gadelys.

Kort over den foreslåede løsning på Elsøvej. Illustration: Morsø Kommune

Det ligger i indstillingen fra Teknik og Miljø, at udgiften til etablering af den nye overgang finansieres af infrastrukturpuljen for enten 2022 eller 2023. Udvalgsformand Meiner Nørgaard (DD) synes ikke, at udgiften på 200.000 kr. er voldsom i betragtning af, at kommunen skal spare.

- Nej, for det er en løsning, der ikke kun kommer de pågældende medarbejdere til gode. Vi har fået mange henvendelser fra beboere på Provst Schades Allé og Skolegade, som er utrygge ved, at der køres for stærkt ved krydset på Elsøvej længere inde i byen. Den forstærkede fodgængerovergang vil få bilisterne til at dæmpe farten på hele strækningen, siger Meiner Nørgaard.