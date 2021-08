Her er årets sportsnavn 2020: Den store mester fra Mors

NYKØBING:Han var bare 21 år gammel, da han tilbage i januar 2020 opnåede det, som for de fleste skakspillere er den helt store drøm, nemlig at erhverve sig titlen som stormester.

Dermed blev morsingboen Jesper Thybo en del af en lille og eksklusiv klub af danske stormestre og samtidig en af Danmarks yngste nogensinde med den fornemme titel. Og den præstation har Nordjyske nu valgt at præmiere med titlen som Årets Sportsnavn på Mors 2020. Vi overraskede prisvinderen, da han var på besøg hjemme hos mor Bente i Nykøbing. Jesper Thybo er i dag bosat i Aarhus, men han holder kontakten til Mors. Både gennem sin mor og den lokale skakklub, hvor han startede karrieren og fortsat er medlem.

- Det betyder meget for mig at holde kontakten til Morsø Skakklub. Klubben har støttet mig og betydet enormt meget for mig, siger Jesper Thybo, der for et par år siden vendte hjem til en gang simultanskak mod klubbens medlemmer.

- Det vil vi prøve at gentage. Det er en måde, jeg kan betale lidt af al den støtte. jeg har fået tilbage, siger Jesper Thybo.

Den i dag 22-årige morsingbo har lige nu fuld fart på karrieren. Det seneste år har han spillet skak på fuld tid, og det er også hans plan for det kommende år.

- Det kan godt være, at jeg på et tidspunkt skal i gang med en uddannelse, men jeg giver skakken al min opmærksomhed lige nu. Det er ikke en guldgrube at spille skak, men det løber rundt for mig. Det er som ung spiller, at man har den største mulighed for at udvikle sig, forklarer Jesper Thybo.

I denne uge drager han til Island for at deltage ved årets største turnering, EM.

- Det er hårdt selskab, men mit mål er at komme i top 25. Jeg er seedet nummer 45, så det er et meget ambitiøst mål, siger Jesper Thybo, der på verdensranglisten ligger omkring nummer 250.

- Mit store mål er at komme i top 100 en dag. Men det er vanvittigt svært, erkender Jesper Thybo.

Coronanedlukningerne har også været en begrænsende faktor i skakkens verden, men Jesper Thybo har udnyttet tiden med blandt anet online skak og med at spille mod computere.

- Det er vanvittigt inspirerende at spille mod computere. Det er 20 år siden, mennesket har haft en chance for at slå en skakcomputer. I dag er de så dygtige, at hvis verdensmesteren spillede mod en computer 10 gange, så ville han måske opnå en remis og tabe ni matcher. Computerne har udviklet kunstig intelligens og kan i modsætning til tidligere være kreative. Det kan jeg som menneskelig skakspiller lære enormt meget af, forklarer Jesper Thybo med begejstring i stemmen.

Morsingboen er også en del af det danske skaklandshold, der skal dyste i Slovenien til november. Den oplevelse ser han frem til.

- Vi har et ret fedt hold med mange unge spillere lige nu, siger han.

Skak som sport har måske ikke det mest sexede image, men sidste år opnåede spillet ny interesse fra mennesker over hele verden på grund af Netflix-serien ”The Queen’s Gambit”, der følger det kvindelige stortalent Beth Harmons kamp for at blive verdens bedste skakspiller, mens hun slås med indre dæmoner, stoffer og alkohol.

- Det er en underholdende serie, og det er ret fedt, at det har givet mere opmærksomhed på skak. Flere af mine venner er selv begyndt at spille online-skak efter at have set serien. Men det er selvfølgelig en noget romantiseret historie. Man kan ikke begå sig i eliteskak, når man drikker så meget, som hovedpersonen. Skak handler om at være skarp i hovedet, fastslår Jesper Thybo.

Med prisen som årets sportsnavn modtog han 5000 kroner og en pokal til ejendom. Prisen uddeles af Nordjyske i samarbejde med Morsø Kommune.