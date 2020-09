Her er årets vinder af Mors 100 Miles

MORS:Ligesom sidste år var det norske Stian Andersen, som kom først over målstregen til årets udgave af Mors 100 Miles.

Kl. 23.17 lørdag aften kom nordmanden ind med tiden 13 timer, 47 minutter og 22 sekunder.

- Det er første gang i vores historie, at en løber vinder to år i træk, så det er super flot, siger Jann Friis Søndergaard, der er formand for løbeklubben Pinen og Plagen, som arrangerer Mors 100 Miles.

Jann Friis Søndergaard mener, der er tale om en meget stor præstation fra Stian Andersen.

- Vejret har godt nok været dårligt, og vi har været udsat for en rigtig barsk 100 Miles i år, hvor der har været meget vind og mange byger, som var korte, men meget intense. Det har været vestenvinden, når den er værst, siger Jann Friis Søndergaard og fortæller, at Stian Andersen trods vejret alligevel formåede at skære 45 minutter af sin tid fra sidste år.

- Stian viste overskud hele vejen rundt, og han har været smilende og stukket tommelfingeren i vejret. Det er en værdig vinder, siger Jann Friis Søndergaard.