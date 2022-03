Her er de nominerede til prisen som Årets Sportsnavn på Mors 2021

MORS:Når Morsø Kommune efter et par års coronapause endelig igen kan slå dørene op til Frivilligfest og show i Sparekassen Thy Arena Mors fredag 18. marts, så er vi her på Nordjyske med til at uddele en af aftenens priser.

I samarbejde med kommunen kårer Nordjyske nemlig Årets Sportsnavn på Mors 2021. De sidste to år har det også været planlagt, at vinderen af den fornemme titel skulle være afsløret ved Frivilligfesten, men det har coronaen spændt ben for i to omgange.

Prisen til Årets Sportsnavn er i sin tid indstiftet af det hedengangne Morsø Folkeblad, og nu bærer Nordjyske Thy-Mors faklen videre. En nedsat komite med repræsentanter fra Morsø Kommune og Nordjyske har kigget i bakspejlet, og vi er kommet frem til tre nominerede til prisen. De tre er i helt vilkårlig rækkefølge: Mountainbikekøreren Bente Kortbæk Kibsgaard, styrkeløfteren Jacob Heise og Mors-Thy Håndbolds ligaherrer.

En af de tre nominerede bliver kåret som årets sportsnavn. Men der bliver også hæder til de to nominerende, som ikke får prisen. Således vil alle de tre nominerede blive præsenteret på scenen ved Frivilligfesten, og der er præmier fra Nordjyske til dem alle. Der er 2500 kroner til begge de to nominerende, som ikke får titlen, mens Årets Sportsnavn på Mors 2021 modtager 5000 kroner og en pokal.

Og det er bestemt tre flotte præstationer, der er årsag til de tre kandidaters nominering til prisen. Mountainbikekøreren Bente Kortbæk Kibsgaard kan kalde sig noget som sjældent som verdensmester. I 2021 kørte hun fra alle de andre veteraner i mastersklassen ved VM i Praloup, og dermed kunne hun iføre sig cykelsportens ikoniske regnbuetrøje som tegn på titlen som verdensmester. Hun blev også dansk mester sidste år i Holte.

Bente Kortbæk Kibsgaard i den ikoniske regnbuetrøje som et tegn på hendes titel som verdensmester. Privatfoto

Mens Bente Kortbæk Kibsgaard er veteran i sin sport, er en anden nomineret et af sine sports unge håb. Jacob Heise deltog sidste år i styrkeløfternes subjuniorklasse op til 18 år, og han havde forrygende 2021 med to danske mesterskaber. Han vandt således guld ved DM i bænkpres og ligeledes guld ved DM i tre-kamp med udstyr. Desuden tog han sølv ved DM i klassisk tre-kamp. Også internationalt markerede den unge morsingbo sig med en bronzemedalje i klassisk trekamp ved de nordiske mesterskaber i Finland.

Jacob Heise scorede sig masser af sølvtøj i 2021. Privatfoto

Den tredje nominerende er Mors-Thy Håndbolds ligaherrer, der i 2021 skrev historie med at sikre sig den første titel i klubbens historie. Den kom i hus, da Mors-Thy gik hele vejen ved final four i den danske pokalturnering i Boxen i Herning, triumfen og titlen kom i hus med fantastisk sejr på 32-31 i en dramatisk finale mod storfavoritterne fra Aalborg Håndbold.

Søren Pedersen med pokalen efter Mors-Thy Håndbolds pokaltriumf i 2021.

Og Mors-Thy har åbenbart fået smag for at være med blandt de bedste i pokalturneringen. Igen i år er holdet kvalificeret til final four, der igen finder sted i Boxen i Herning 26-27 marts.

Foruden årets sportsnavn bliver der også uddelt en række andre priser ved Frivilligfesten.

I løbet af aftenen uddeles priserne Årets Ungleder, Kulturius, Årets Kunstner, Årets Frivillig og Årets Forening.

I november som optakt til den oprindeligt planlagte Frivilligfest 2021 blev der offentliggjort tre nominerede til to af priserne. De tre nominerede til Årets Forening 2020-2021 er frivilliggruppen i Morsø Lokalhistorisk Arkiv, Limfjordens Idrætsforening og Morsø Rideklub. De tre nominerede til Årets Frivillig 2020-2021 er Diana Brund Christensen, Karsten Larsen og Nina Andersen. Prisvinderne afsløres til Frivilligfesten.