Her kan du få 2500 kvm: Kæmpe bygning er sat til salg

NYKØBING:Hvis man står og mangler plads, så er chancen der nu for at erhverve sig en bygning på hele 2500 kvadratmeter. Den tidligere institution Kærvang på Tranevej i Nykøbing er nemlig blevet sat til salg igen.

Da bygningen blev udbudt til salg i 2017, efter at Kærvangs beboere var flyttet i et nyt byggeri i Strandparken, købte erhvervsmanden Mads Henrik Lund den nedlagte institution for to millioner kroner. Han overtog den kæmpestore ejendom 1. marts 2018 og navngav den Traneparken.

Siden har han brugt mange penge og meget energi på at renovere bygningen og indrette de 36 værelser til udlejning. Der er blandt andet installeret nyt brandalarmeringsanlæg, og alle vægge er malet.

- Jeg har brugt tæt på to millioner kroner på bygningen, plus at jeg selv har brugt en milliard timer deroppe, siger han. Nu er bygningen sat til salg for 4,5 millioner kroner.

I øjeblikket er cirka halvdelen af værelserne lejet ud. Morsø Gymnasium har syv elever boende i én fløj, og håndboldakademiet HF Mors har lejet en anden fløj med otte værelser i.

Bygningen er særdeles rummelig. Arkivfoto: Bo Lehm

Mads Henrik Lund er godt klar over, at uddannelsesinstitutionerne snart vil få nye muligheder for at indkvartere deres elever, når et nyt kollegiebyggeri står færdigt. Men han tænker, at hvis huslejen er lavere i Traneparken, så kan man stadig tiltrække unge lejere.

- Omvendt er der bedre økonomi i at leje værelserne ud pr. nat, hvis man kan det. Jeg har lige haft det sydkoreanske håndboldlandshold boende deroppe i ni døgn. De havde 17 værelser, og det gav 70.000 kroner. Der burde være mulighed for at få en god økonomi i det, hvis man er yngre og har energien til det. Det kommer jo til at ligge bedre og bedre, for nu kommer der jo efter sigende Europas største indendørs crossbane lige overfor. Nogle af dem får da brug for et sted at overnatte, mener han.

Selv angiver han sin alder, snart 67 år, som årsagen til, at han efter fire år som ejer af Traneparken har sat ejendommen til salg igen.

- Jeg er ved at nå en alder, hvor jeg synes, det er et stort stykke arbejde, hvis jeg skal udbygge og vedligeholde det. Skal det udbygges yderligere, kræver det flere kræfter, og jeg har andre interesser, som jeg også gerne vil bruge mere tid på, siger han og tilføjer:

- Hvis succesraten deroppe skal være større for mig, så skal jeg bruge endnu mere tid på at rengøre, støvsuge og gøre klar. Det er der nogle, der er bedre til end mig.

Mads Henrik Lund fortryder dog ikke, at han i sin tid smed et bud på bygningen og endte med at få den.

- Nej, det har sgu da været sjovt. Hvis man byder på noget og får det, skal man aldrig fortryde, at man har gjort det. Så skal man søge at få det bedste ud af det, og det er også det, jeg prøver, fastslår han.

Mads Henrik Lund oplyser, at han satte bygningen til salg hos EDC allerede i januar, men det er først nu, det er annonceret i avisen.