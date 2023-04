Her skal bygges et stort feriecenter

EJERSLEV:Et cirka 2,5 hektar stort område tæt på Ejerslev Havn har i flere år været udlagt til et kommende feriehotel i Morsø Kommunes kommuneplan. Nu er der en investor, der har så konkrete planer for området, at kommunen er i fuld gang med at udarbejde en lokalplan.

Forinden skal afgrænsningen af området justeres lidt. I den gældende kommuneplan omfatter området både et areal syd og nord for Utkærvej, der er den vej, der fører ned til havnen. I det nye forslag placeres hele feriecentret syd for Utkærvej. Samtidig er arealet udvidet med cirka 1,3 hektar. Dette forslag er lige nu sendt i høring hos naboerne.

Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune, forventer, at selve lokalplanforslaget vil være klar inden sommer, og det vil blive sendt ud i offentlig høring.

- Så kan alle kan gå ind og se, hvad det hele drejer sig om, og komme med kommentarer, hvis man ønsker det, siger han.

Området er privat ejet.

- Så der skal være en aftale mellem den private ejer og dem, der skal bruge området fremover, og det er det, der er ved at falde på plads nu, siger Meiner Nørgaard og fortsætter:

- Kommunen skal bare stille rammerne til rådighed, og i det her tilfælde er vi meget glade for, at der er nogle, der viser interesse for det. Det kan bidrage til turisme, gode forhold for cafeen på Ejerslev Havn, købmanden i Sejerslev, Feggesundfærgen og en hel masse andre på Mors.

Udvalgsformanden understreger, at det passer kommunen rigtig godt, at området nu bliver trukket syd for vejen.

- Så kommer man over på det flade jord og undgår at røre ved det flotte bakkedrag op til den gamle molergrav, siger han.

Ifølge Meiner Nørgaard vil der kunne blive plads til op mod 100 ferieboliger i området.

- Det bliver ikke et kæmpestort højhus, der skal bygges. Det bliver små boliger, der ligger spredt i landskabet samt en centerbygning. Det er i hvert fald en af de muligheder, planen kommer til at give lov til, siger han.