HF Mors damer mødte overmagten

AALBORG:Det er har været en hård uge for HF Mors’ damer, som har spillet kamp søndag, tirsdag og torsdag. Derfor var det meget svær opgave, som morsingboerne var på torsdag aften, da på udebane mødte puljefavoritterne fra IK 1919 Aalborg i 3. Division. Angrebsspillet haltede igen for HF Mors, der måtte se sig slået 32-17.

- Vi havde forventet en svær kamp, og det viste sig også, at de er hammer dygtige. De var bedre på mange parametre både hurtigere og teknisk dygtigere, siger træner for HF Mors, Henrik Henriksen.

I de seneste par kampe har HF Mors haft svært ved at score mål, og det var også tilfældet torsdag aften. I første halvleg stod morsingboerne godt i forsvaret, men havde svært ved at komme igennem i angrebet. Derfor gik de bagud til pause 6-12.

- Jeg synes, vi havde godt styr på dem i vores stationære forsvar, og det er okay kun at lukke 12 mål ind i første halvleg. Men vi kan ikke være tilfredse med kun at score seks mål, siger Henrik Henriksen.

Efter pausen formåede HF Mors ikke at ændre på kampbilledet, og hjemmeholdet trak ligeså langsomt mere og mere fra. HF Mors forsatte med at spille langsomt angrebspil, så det var især på kontra, at IF 1919 Aalborg formåede at straffe HF Mors.

- Vi fik mange spillere i spil i dag og forsøgte at få det bedste ud af en svær opgave. Men det var en hård torsdag aften, og det havde vi også forventet, siger Henrik Henriksen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

IK 1919 Aalborg

HF Mors

Resultat: 32-17

Pausestilling: 12-6

Mål: Louise Sørensen 6, Cecilie Berg 4, Christina Olsen 1, Anna Andersen 1, Heidi Dybdal 1, Amalie Veje 1, Marianne Gade 1, Maria Kristensen 1 og Caroline Riis 1.