HF Mors damerne skuffede

Sæby HK 2

HF Mors

30-26

Håndbold, 3. division damer

SÆBY:3. divisions damerne fra HF Mors skulle søndag på en lang udebanetur til nordjylland, da Sæby ventede. Morsingboerne måtte dog tage tomhændede fra det nordjyske, eftersom det blev til et nederlag på 26-30. I kampen havde HF Mors svært ved at finde niveauet, og i alt lavede gæsterne 18 tekniske fejl.

- Sæby er ikke et bedre hold end os, men vi lavede alt for mange tekniske fejl, og det var de gode til at udnytte, siger HF Mors-træner Henrik Henriksen.

I kampens begyndelse kom HF Mors skidt fra start, og det udnyttede Sæby. Som halvlegen skred frem kom HF Mors dog bedre med, og det blev også til enkelte føringer i første halvleg. Dog var udeholdet bagud med 13-14 til halvleg.

I anden halvleg begyndte de mange fejl for alvor at blive en hæmsko for gæsterne, og Sæby straffede fejlene hårdt med mål på kontra. I anden halvleg var HF Mors aldrig for alvor i nærheden af hjemmeholdet, og HF Mors endte med at tabe med 26-30.

- Vi fik aldrig rigtig stabiliseret vores spil, og det er selvfølgelig mega frustrerende at køre helt til Sæby for at tabe, siger Henrik Henriksen, der dog glæder sig over, at flere spillere er vendt tilbage fra skader og sygdom.

- Vi har de fleste tilbage igen, så nu handler det om, at vi skal have spillet holdet sammen, siger han.

HF Mors skal allerede i aktion på tirsdag, når de møder Visse på udebane.

Pausestilling: 14-13

Mål: L. Sørensen 7, Maria Kristensen 7, Heidi Dybdahl 5, Caroline Riis 3, Cecilie Berg 3 og Sofie Majgaard 1.