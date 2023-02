HF Mors i nedtur mod Tornby

TORNBY:Efter en pause på 15 dage skulle kvinderne fra HF Mors søndag igen i aktion i 3. division, da de mødte Tornby på udebane. Morsingboerne har været særdels godt spillende i de seneste kamp, og med en sejr over Tornby ville HF Mors kravle op på rækkens 5. plads. Det blev dog ikke til en sejr for HF Mors, der efter en kamp med flere vanskeligheder tabte med 22-25.

- Hele kampen igennem haltede vi efter i forsvaret, og der kom aldrig flow i vores angrebsspil. Vi blev også tvunget ud i nogle alternative opstillinger grundet skader, og det ødelagde lidt rytmen i vores spil, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

Fra kampens start lagde HF Mors fint ud, og udeholdet kom foran med 6-5. Derfra faldt udeholdets spil dog i kvalitet, hvilket betød, at Tornby i stedet tog føringen i kampen. Morsingboerne havde problemer med at få udnyttet pladsen i angrebet, og i forsvaret blev HF Mors til tider for flade i deres opdækning. Når udeholdet så kom frem til chancerne, blev der brændt for meget. Til halvleg var HF Mors bagud med 10-12.

Anden halvleg startede skidt for HF Mors, der kom yderligere bagud. Problemerne fra første halvleg var ikke blevet løst, og derudover måtte HF Mors gøre brug af fløj- og stregspillere i bagkæden grundet flere skader og fravær hos de normale bagspillere. Mod slutningen af opgøret fik HF Mors spillet sig ind i kampen igen, og udeholdet fik reduceret Tornbys forspring til blot to mål. Nordjyderne var dog skarpest i slutfasen, og HF Mors tabte med 22-25

- I angrebet blev vi tvunget til at opfinde noget nyt i hvert angreb, og det lykkedes ikke helt for os, og vi kom aldrig for alvor i nærheden af Tornby. Når det så er sagt, så brændte vi fem straffekast i kampen, og havde vi scoret på dem, så havde vi jo vundet, siger Jesper Lindum.

Nederlaget efterlader HF Mors på rækkens 8. plads med 10 point.