HF Mors kollapsede totalt

Fredericia HK

HF Mors

36-21

Håndbold, U19 drenge liga

FREDERICIA:HF Mors har fået en god start på sæsonen i U19 ligaen, men morsingboernes kamp søndag på udebane mod Fredericia gav gevaldig stof til eftertanke. HF Mors kollapsede nemlig totalt og tabte med hele 21-36

- Jeg har aldrig set sådan et kollaps før, og det var virkelig hele læsset, der væltede for os. Det skuffede mig, at vi ikke havde mere ballast at stå imod med i sådan en situation. Den har kamp var lidt en styrketest for os, og vi må bare sige, at vi slap usandsynligt dårligt fra den her kamp, siger HF Mors-træner Lars Krarup.

Allerede fra kampens start pegede pilen den forkerte vej for morsingboerne. HF Mors blev nemlig kyst gevaldigt af Fredericias store fysik og havde store problemer. Samtidig brændte Lars Krarups tropper alt for meget i kampens indledning. Det ellers så normalt velfungerende HF Mors-maskineri knirkede voldsomt, og til halvleg var udeholdet bagud med 7-17.

Anden halvleg blev ikke meget bedre for HF Mors, og Fredericia fortsatte ufortrødent med at dominere. Østjyderne brugte hele paletten og splittede udeholdet ad. HF Mors kunne faktisk takke målvogter Jacob Tøfting for, at slutstillingen ikke blev værre end de 21-36.

- Det kan lyde lidt mærkeligt, når man taber med 15 mål, men han sørgede virkelig for, at vi ikke tabte med flere mål. Det var en forfærdelig time på halvgulvet i Fredericia, siger Lars Krarup, der nu vil rejse sig efter skuffelsen hurtigt muligt.

- Nu skal vi have den her kamp ud af systemet og have nogle gode træninger i næste uge, siger han.

Pausestilling: 17-7

Mål: Victor Thomadsen 5, Malthe Bull 4, Anders Toft 3, Magnus Norlyk 3, Victor Norlyk 3, Mikkel Krog 1, Niklas Jensen 1 og Rasmus Houmøller 1.