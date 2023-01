HF Mors-kvinderne lod sig ikke knække i flot sejr

NYKØBING:Kvinderne fra HF Mors tog torsdag aften en flot sejr, da holdet vandt med 29-28 på hjemmebane over Aalborg HK i kvindernes 3. division. Sejren kom i land efter en god præstation fra morsingboerne, hvor der især i anden halvleg blev udvist god moral.

- Vi spillede en rigtig god første halvleg, men i anden halvleg kom vi bagud i flere omgange. I sådan en situation skal der ikke meget til, før at man kan ryge ned i sækken, men spillerne skal have stor ros for at holde hovederne oppe, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

Fra kampens start havde hjemmeholdet især fokus på at få styr på udeholdets bagkæde. Det lykkedes godt, men HF Mors fik ikke distanceret sig på måltavlen, så i starten af første halvleg fulgtes de to hold ad. Mod slutningen af første halvleg fik HF Mors så trukket en smule mere fra, og til halvleg var udeholdet i front med 15-11.

I starten af anden halvleg kunne morsingboerne ikke helt få genetableret det gode forsvar fra før pausen. Aalborg HK kom lettere til deres mål, og pauseføringen til HF Mors blev forvandlet til en Aalborg HK-føring. I flere omgange kom Aalborg HK foran med et eller to mål, men i alle tilfælde fik HF Mors slået tilbage. Særligt ro og gode beslutninger i angrebsspillet var med til, at HF Mors ikke lod Aalborg HK stikke af. Efter en stillingskrig i løbet af anden halvleg fik hjemmeholdet så taget føringen, og med 30 sekunder tilbage af kampen var hjemmeholdet foran med et mål og havde bolden på egne hænder. Med 10 sekunder tilbage af kampen kom hjemmeholdet så frem til en helt fri chance, som dog blev misbrugt. Efterfølgende jagtede Aalborg HK en udligning, men aalborggenserne tabte bolden ud over sidelinjen, og så kunne HF Mors juble over en sejr på 29-28.

- Spillerne viste virkelig god moral i dag mod et rigtig godt hold. Vi var også rigtig gode til at få ro på i nogle af de mere pressede situationer i kampen, siger Jesper Lindum.