HF Mors-kvinderne satte det ubesejrede tophold på plads

NYKØBING:HF Mors-kvinderne var tirsdag aften på en stor styrkeprøvelse, da IK 1919 fra Aalborg kom på besøg til et opgør i 3.division. Gæsterne fra Aalborg har været helt suveræne denne sæson, hvor holdet har vundet alle deres hidtidige 12 kampe, og senest HF Mors krydsede klinger med IK 1919 tabte morsingboerne med 20-35. HF Mors blev dog det første hold til at tage point fra de ellers så suveræne aalborggensere, da HF Mors vandt tirsdagens opgør med 30-22 efter en sand pragtpræstation.

- Vi løste deres offensiv rigtig godt, og så stod Anette Primdahl en rigtig god kamp i målet. I offensiven havde vi rigtig god variation og tålmodighed, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

Fra kampens start var det et velindstillet hjemmehold, der mødte op. Rent defensivt fik hjemmeholdet brudt gæsternes offensive rytme, og i angrebet spillede morsingboerne med god kløgt og tålmodighed, og angrebene var ofte lange og velovervejede. Særligt Louise Sørensen og Oliva Aggerholm var instrumentale i den offensive præstation af HF Mors, og ofte havde de sidste eller næstsidste hånd på bolden. Udover de to offensive esser i Louise Sørensen og Oliva Aggerholm, så var målvogter Anette Primdahl også med til at holde IK 1919 fra fadet. I det meste af første halvleg fulgtes de to hold ad, men mod slutningen af halvlegen trak HF Mors fra IK 1919. Til halvleg var HF Mors foran med 16-10. Trods en føring på seks mål ved halvleg så ventede der stadig hjemmeholdet en stor opgave i anden halvleg.

- Når man fører med seks mål over topholdet, så tror man jo på, at der er noget godt på vej. Jeg var dog også klar over, at anden halvleg måske ville blive den sværeste periode i kampen. Derfor gik jeg meget op i, at vi skulle starte forfra til anden halvleg, siger Jesper Lindum.

Føringen på seks mål virkede ikke til at blive en sovepude for hjemmeholdet, der i anden halvleg forsat holdte IK 1919 på afstand. I målet brillerede Anette Primdahl fortsat, mens offensiven stadig var under kyndig vejledning af Louise Sørensen og Olivia Aggerholm. I anden halvleg kom IK 1919 aldrig for alvor i nærheden af HF Mors, der fortjent endte med at vinde med 30-22.

- Alle gjorde det virkelig super flot. Vi leverede en rigtig god forsvarskamp, og så tog vi de gode og rigtige afslutninger i angrebet, siger Jesper Lindum.

Med sejren kravler HF Mors op på 6. pladsen i rækken.