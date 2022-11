HF Mors-kvinderne tog anden sejr i træk

NYKØBING:Efter en grum start på sæsonen med seks nederlag i sæsonens første seks kampe virker kvinderne fra HF Mors til at have fundet melodien i 3. division. I sidste spillerunde blev det til sæsonens første sejr, da morsingboerne slog AASI, og torsdag blev pointtotalen så fordoblet, da HF Mors på hjemmebane slog Frederikshavn med 26-24. Særligt i første halvleg viste morsingboerne godt spil, mens holdet i anden halvleg blev en smule mere udfordret.

- Vores første halvleg var noget af det bedste længe, og vi spillede med disciplin og god tålmodighed. I anden halvleg manglede vi lidt forsvarsmæssigt, men heldigvis fik vi de to point, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

HF Mors kom stærkt ud til kampen, og både defensiven og offensiven fungerede godt. I offensiven blev der spillet med god tålmodighed og med mange afleveringer. Forsvarsmæssigt blev der arbejdet stenhårdt. Det gode spil betød, at HF Mors førte med 17-9 til halvleg.

I anden halvleg lignede det, at hjemmeholdet stille og roligt ville køre sejren i land, da HF Mors bragte sig foran med ti mål. Derfra faldt hjemmeholdets spil dog gevaldigt i kvalitet, og kadencen faldt i både forsvaret og angrebet. Særligt gæsternes venstreback skabte ravage i anden halvleg. Et mål ad gangen blev hjemmeholdets føring indsnævret, men i kampens afgørende fase fik HF Mors dog lukket kampen og tog en sejr på 26-24.

- Det var to vidt forskellige halvlege, men heldigvis fik vi vist lidt glimt fra vores gode første halvleg efter pausen også, siger Jesper Lindum, der glæder sig over de seneste to sejre.

- Der bør være kommet mere selvtillid hos spillerne nu, men jeg tror også, at spillerne har anerkendt, at det kræver hårdt arbejde at få point i den her række, siger han.