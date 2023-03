HF Mors-kvinderne vandt trods udfordringer mod bundhold

NYKØBING:HF Mors-kvinderne skulle tirsdag på en, på papiret, overkommelig opgave, da morsingboerne på hjemmebane krydsede klinger med rækkens bundprop fra Aalborg Studenterne IF i 3. division. Modsat tirsdagens modstander har HF Mors-kvinderne været særdeles godt kørende på det seneste, og med en sejr kunne hjemmeholdet spille sig i top 3. Undervejs i tirsdagens kamp havde HF Mors store problemer, men alligevel vandt HF Mors kampen med 29-28 efter en scoring på straffekast efter slutfløjt.

- Der var langt mellem snapsene, og vores forsvarsspil var rigtig sløjt. Til sidst havde vi heldigvis modet og heldet til at vinde, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

Fra kampens start tog hjemmeholdet de fleste føringer, men særligt i forsvaret havde hjemmeholdet kvaler. Ofte manglede der opbakning, og flere gange gik spillerne fejl af hinanden i opdækningen. Det offensive spil fungerede i perioder fint, men der var også perioder med hakkende angrebsspil. Selvom spillet ikke var helt i top, så gik HF Mors til pause foran med 15-12.

Efter pausen havde hjemmeholdet fortsat svært ved for alvor at ramme de høje nagler rent spillemæssigt. Som halvlegen skred frem kom udeholdet bedre med, og i midten af anden halvleg var en periode med dårligt forsvarsspil med til, at de aalborgensiske gæster tog føringen. Med 50 sekunder tilbage på uret og med stillingen 28-28 var udeholdet i boldbesiddelse, men i første omgang fik HF Mors afvist. Efterfølgende fik hjemmeholdet hurtigt ekspederet bolden op til Anna Engedal, der dog ikke fik scoret. Med 30 sekunder tilbage havde gæsterne så igen matchbold, men HF Mors gentog præcis samme metode fra det forgangne forsvarspas, og denne gang fik Anna Engedal tilkæmpet sig et straffekast. Det straffekast tog Olivia Aggerholm sig stensikkert af og scorede til slutstillingen 29-28.

- I vores sidste kamp lavede vi omkring 30 frikast, og denne gang lavede vi omkring 14, hvilket vidner om vores forsvarspræstation, siger Jesper Lindum.

Med sejren kravlede HF Mors op på rækkens 3. plads, og kigger man på de seneste 10 kampe, har morsingboerne vundet de 8. Jesper Lindum er glad for, at hans hold har fundet melodien efter en start på sæsonen, der bød på seks nederlag i streg.

- På et tidspunkt i november så vores udfordringer rigtig store ud, så det ville da være uforskammet at sige, at jeg ikke er tilfreds med, at vi har vundet otte kampe ud af 10 mulige, siger Jesper Lindum.