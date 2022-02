HF Mors løb tør for kræfter

NYKØBING:Lørdag var HF Mors' damer igen i aktion i 3. Division, da de hjemme fik besøg af Sæby HK. Morsingboerne leverede en god indsats, men til sidst løb de tør for kræfter og tabte kampen 18-27.

- Jeg synes, at vi spillede noget af det bedste, vi har gjort længe i 40 minutter, men vi blev ramt på bredden de sidste 20 minutter, siger træner for HF Mors, Henrik Henriksen.

HF Mors kom godt fra start og kom foran 4-0. Den føring kunne de ikke holde, og gæsterne kom hurtigt tilbage. Men ellers var første halvleg tæt, hvor de to hold fulgtes ad på måltavlen.

Da de to hold gik til pause, var HF Mors bagud med en, 9-10.

- I pausen havde vi en god fornemmelse, og vi kunne sagtens være med. Vi tacklede godt, og angrebsspillet var også fint, siger Henrik Henriksen.

Kampbilledet fortsatte efter pausen, men som halvlegen skred frem, løb kræfterne op for HF Mors. Derudover blev de ramt af flere udvisninger, som gjorde, at Sæby HK begyndte at trække fra.

- I de sidste 20 minutter brændte vi for meget, og vi lavede for mange tekniske fejl. Det er ærgerligt, at vi ender med at tabe, så meget, fordi vi var godt langt inde i kampen, siger Henrik Henriksen.

Det endte med et nederlag til HF Mors på 18-27. Resultatet betyder, at HF Mors stadig ligger under nedrykningsstregen i 3. Division med seks point for 14 kampe.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

HF Mors

Sæby HK

Resultat: 18-27

Pause: 9-10

Mål: Louise Sørensen 5, Caroline Riis 5, Maria Kristensen 3, Cecilie Berg 2, Susanne Madsen 1, Heidi Dybdal 1 og Anja Andersen 1.