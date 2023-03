HF Mors og Frederikshavn delte i porten

FREDERIKSHAVN:Sæsonen lakker så småt mod enden for HF Mors-kvinderne i 3. division. Fredag skulle morsingboerne spille sæsonens sidste udekamp, da HF Mors krydsede klinger med Frederikshavn, der indtager rækkens 2. plads, mens HF Mors selv er at finde på 5. pladsen. Det udviklede sig til en tæt kamp, og efter de 60 minutter var der ikke fundet en vinder, eftersom kampen endte 21-21.

- Et point mod rækkens nr. 2 må være godkendt. Specielt taget i betragtning af at vi kun havde 10 spillere med. Vi havde dog chancerne til at tage sejren til sidst, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

I starten af kampen blev udeholdet en smule presset af Frederikshavn, der kom med stor fysik og velskydende bagspillere. Fra kampens start kom HF Mors bagud, men som halvegen skred frem, fik morsingboerne bedre styr på spillet. Defensiven blev stabiliseret, hvilket gav målvogter Simone Thulstrup gode betingelser. Simone Thulstrup kvitterede for de gode betingelser ved at spille en god første halvleg med mange redninger. Mod slutningen af første halvleg var HF Mors kommet helt i omgangshøjde med Frederikshavn, og lige inden pausefløjt fik HF Mors bragt sig foran med 11-10, hvilket var stillingen til halvleg.

Efter pausen fortsatte de to hold med at følges ad, og ingen af holdende fik trukket fra. Simone Thulstrup fortsatte det gode spil i målet, mens HF Mors i deres offensive spil ikke helt kunne finde rytmen. Med fire minutter tilbage var stillingen 21-21. I kampens sidste minutter var der chancer til begge hold, men ingen af holdende fik scoret, og derfor endte kampen 21-21.

- Jeg er delvist tilfreds med vores kamp. Vi havde rigtig godt styr på det i defensiven, men i angrebet spillede vi med for få afleveringer og for lidt bredde, siger Jesper Lindum.

HF Mors spiller deres sidste kamp i sæsonen, når de på søndag møder Tornby på hjemmebane.