HF Mors overkom startvanskeligheder mod Hjørring

HJØRRING:I deres sidste kamp imponerede HF Mors-kvinderne stort, da de som det første hold i sæsonen vandt over rækkens ellers så suveræne tophold fra 1919 Aalborg. Søndag fortsatte morsingboerne så de gode takter, da holdet på udebane vandt med 24-17 over Hjørring. Med søndagens sejr tager HF Mors samtidig et ordentligt spring op i tabellen, hvor HF Mors nu befinder sig på 4. pladsen i rækken. Dog har holdende under dem flere kampe i baghånden.

- Fra starten af kampen var vi ikke helt der, hvor vi gerne ville være. Vi fik dog justeret, og så steppede spillerne op, da der var brug for det, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

I starten af kampen spillede tingene ikke helt for HF Mors. I defensiven fik morsingboerne ikke helt fat, og HF Mors kom bagud med både 2-4 og 4-7. Mod slutningen af første halvleg gik HF Mors over til et mere offensivt forsvar for at dæmme op for Hjørrings skytter. Det havde omgående effekt, og samtidig med at defensiven fik fat, så fandt morsingboerne også skarpheden i angrebet. De gode takter gjorde, at HF Mors kunne gå til pause foran med 12-11.

Efter pausen skruede HF Mors yderligere op for kvaliteten, og fra starten af anden halvleg distancerede HF Mors sig yderligere fra Hjørring. I de første 10 minutter af kampen scorede Hjørring ikke, og det kunne morsingboerne takke en velspillende Anette Primdahl i målet for. I hele anden halvleg havde hun nemlig godt styr på forsøgene fra Hjørring, og set over hele kampen stod hun med en redningsprocent på 59. I midten af anden halvleg blev angrebsrytmen brudt en smule for HF Mors, da Hjørring valgte at tage Louise Sørensen og Oliva Aggerholm ud af spillet. Det havde morsingboerne en smule svært ved at løse, men det til trods så var sejren til HF Mors aldrig i fare. HF Mors endte med at vinde kampen med 24-17.

- Man kan sige, at vi leverede et professionelt stykke arbejde. Hjørring er ikke et let hold at spille mod, og i starten kampen lignede det da heller ikke, at det ville gå vores vej. Vi fik dog justeret os, siger Jesper Lindum.