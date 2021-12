HF Mors overvandt offensivt forsvar

Tvis

HF Mors

27-34

Håndbold, u19 drenge liga

TVIS:U19 drengene fra HF Mors har været særdeles godt kørende i denne sæson, og morsingboerne spiller med i den absolutte top i U19 drenge ligaen. Søndag tog holdet deres sjette sejr i træk, da de vandt med 34-27 på udebane over Tvis. Efter søndagens sejr befinder HF Mors sig på rækkens 2. plads med et point op til Fredericia på 1. pladsen.

- Der skulle arbejdes for det i dag, men vi spillede en god anden halvleg, hvor vi var i kontrol, siger HF Mors-træner Lars Krarup.

Gæsterne fra Tvis praktiserede fra start et yderest offensivt forsvar, og det passede ikke HF Mors-spillerne. I første halvleg blev udeholdets angrebsspil noget hakkende, og i defensiven havde HF Mors vanskeligheder med at få dækket godt op på ydersiderne af forsvaret. Trods det lidt hakkende spil så førte HF Mors med 17-14 til halvleg.

I anden halvleg fik morsingboerne bedre styr på deres defensiv, og efter pausen var HF Mors generelt i fin kontrol. HF Mors havde også muligheden for at øge føringen yderligere, men fejlprocenten var lidt for høj i sidste del af kampen. Efter de 60 minutter vandt HF Mors med 34-27.

- Det passede ikke drengene, at det blev lidt hakkende, men vi fik dog sat flere gode angreb sammen, siger Lars Krarup, der samtidig roser Tvis for deres offensive forsvar.

- De dækkede virkelig godt op, og jeg roste også deres træner efter kampen, siger han.

Pausestilling: 14-17

Mål: Malthe Bull 7, Niklas Jensen 7, Magnus Norlyk 6, Victor Norlyk 6, Rasmus Houmøller 3, Kristoffer Vestergaard 2, Mikkel Krog 2 og Victor Thomadsen 1.