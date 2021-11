HF Mors sejrede i sprudlende kamp

HF Mors

Bjerringbro FH

35-30

Håndbold, U19 drenge Liga

NYKØBING:HF Mors har for alvor fået rejst sig, efter at det den 19. oktober blev til en kæmpe nedtur med et nederlag på 21-36 til Fredericia i U19 ligaen. Siden det store nederlag har spillerne fået rejst sig med sejre over Skjern og senest Skanderborg Håndbold. Lørdag forsatte HF Mors så de gode takter ved at vinde med 35-30 på hjemmebane over topholdet fra Bjerringbro. Med sejren kravler morsingboerne op på en foreløbig 1. plads i puljen, inden at de resterende hold spiller søndag.

- Det var en rigtig god håndboldkamp på et rigtig højt niveau. Vi leverede en rigtig god holdindsats, og vi vandt fuldt fortjent, siger HF Mors-træner Lars Krarup.

Fra kampens start bragede de to mandskaber afsted, og det var to angreb, der sprudlede fra kampens start. Omvendt fik hverken målmænd eller forsvar fat i første halvleg, og derfor var stillingen 19-19 efter en hæsblæsende første halvleg.

Efter pausen fik hjemmeholdet justeret i forsvaret, og det gjorde, at morsingboerne kunne slå et hul til Bjerringbro. I forsvaret dirigerede Rasmus Houmøller og Niklas Jensen med stor succes, og det gjorde, at Jacob Tøfting i målet kunne byde ind med redninger. I angrebet var Victor Norlyk den helt store oplevelse og drev flere gange gæk med gæsterne. HF Mors var klart bedst i anden halvleg, og trods Bjerringbros store fysisk, så holdt HF Mors Bjerringbro på afstand hele halvlegen igennem. Efter anden halvleg vandt HF Mors med 35-30.

- Vi fik løst deres angrebsspil i anden halvleg og fik stabiliseret i forsvaret, siger Lars Krarup.

HF Mors møder i deres næste kamp SHEA på hjemmebane.

Pausestilling: 19-19

Mål: Victor Norlyk 10, Rasmus Houmøller 6, Magnus Norlyk 5, Niklas Jensen 4, Anders Toft 3, Malthe Bull 3, Morten Libak 2, Mikkel Krog 1 og Victor Thomadsen 1.