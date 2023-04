HF Mors skruede op til sidst i sæsonens sidste kamp

NYKØBING:HF Mors-kvinderne afsluttede søndag deres sæson i 3. division med en kamp på hjemmebane mod Tornby. Trods defensive problemer undervejs i kampen så endte HF Mors med at vinde sæsonens sidste opgør med 28-25. Dermed slutter morsingboerne på rækkens 5. plads.

- Pointmæssigt var det selvfølgelig en god afslutning på sæsonen. I selve kampen havde vi især udforinger på en af deres bagspillere, og det fik vi aldrig løst. Til sidst trykkede vi dog på speederen og fik trukket lidt fra, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

I første halvleg forsøgte gæsterne fra Tornby sig med et offensivt forsvar med fokus på hjemmeholdets Olivia Aggerholm, hvilket medførte, at hjemmeholdets angrebsspil kom en smule hakkende fra start. I den anden ende af banen skabte en af Tornbys bagspillere stor ravage. Selvom HF Mors lavede en del frikast, så kunne de ikke helt holde Tornbys bagspiller nede. Mod slutningen af første halvleg begyndte spillet så at glide lidt bedre for HF Mors, der gik til pause foran med 11-10.

Anden halvleg startede ud med udforinger for HF Mors, der undervejs i anden halvleg kom bagud med to mål. Derfra fik HF Mors dog kæmpet sig tilbage i opgøret, og i de sidste 10 minutter af kampen trykkede morsingboerne for alvor på speederen. Med en effektiv kontrafase løb hjemmeholdet fra Tornby, og HF Mors endte med at vinde kampen med 28-25 efter en god afslutning på kampen.

- I den sidste del af kampen var vi en smule skarpere end dem, og der var ikke panik hos os til sidst, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

Tilfredshed med slutplaceringen

Med sejren i sidste kamp over Tornby slutter HF Mors på 5. pladsen i 3. division. Den placering er Jesper Lindum tilfreds med, især når man tager med i betragtningen, at HF Mors startede sæsonen ud med at tabe sæsonens første seks kampe.

- Man kan selvfølgelig ærgre sig over starten på sæsonen, men i de sidste 12 kampe henter vi 19 point, hvilket er rigtig godkendt. Vi har haft et rigtig ungt hold med en stor del U19-spillere, og undervejs i sæsonen har spillerne fundet ind i en bedre rytme, siger Jesper Lindum.