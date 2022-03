HF Mors/Skyum manglede stabilitet

HC Midtjylland

HF Mors/Skyum

34-23

Håndbold, U17 Drenge Liga

HERNING:Efter en god sejr i sidste kamp mod VIES havde drengene fra HF Mors/Skyum torsdag en vanskelig aften i U17 ligaen, da de tabte med 23-34 på udebane mod HC Midtjylland. Generelt ramte HF Mors/Skyum ikke niveauet, og skarpheden manglede. Nederlaget efterlader holdet på rækkens sidsteplads.

- Nederlaget bekræftede mig desværre i, at vi ikke er mentalt skarpe i modgang. Vi har et højt topniveau, men vi falder sammen, når det ikke går vores vej, siger HF Mors/Skyum-træner Rune Lanng.

Det startede ikke godt for udeholdet. HC Midtjylland kom frem til mange nemme mål, og HF Mors/Skyum skød i den grad hjemmeholdets målmand varm. Efter cirka 25 minutter var Rune Lanngs tropper bagud med 8-18. Mod halvlegens slutning fandt gæsterne dog frem til noget godt spil, og i de sidste minutter fik de reduceret til pausestillingen 11-18.

I anden halvlegen fortsatte gæsterne med at nærme sig HC Midtjylland. De første fem minutter i anden halvleg var rigtig gode for HF Mors/Skyum, der fik reduceret til 16-19. Herfra ramlede korthuset dog for mandskabet. Udvisninger og problemer i forsvaret gjorde, at hjemmeholdet fik let spil og endte med at køre HF Mors/Skyum over. Udeholdet tabte med 23-34.

- Vi var for uskarpe og lavede for mange tekniske fejl. Vi havde fem gode minutter i hver halvleg, men det var desværre ikke nok, siger Rune Lanng.

Pausestilling: 18-11

Mål: Kristoffer Vestergaard 5, Tobias Danielsen 5, Mikkel Hornung 3, Mads Jensen 3, Mikkel Lohmann 3, Frederik Adamsen 2, Magnus Pedersen 1 og Richard Seerup 1.