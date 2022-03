HF Mors/Skyum Stemplede ind

HF Mors/Skyum

VIES

33-29

Håndbold, U17 Drenge Liga

SKYUM:U17 drengene fra HF Mors/Skyum vadede ubesejret gennem efterårssæsonen i 1. division. Tilværelsen i ligaen efter nytår har dog langtfra været ligeså frugtbar, for i de første to kampe er det blevet til to nederlag. Onsdag kom så endelig forløsningen, da HF Mors/Skyum vandt med 33-29 på hjemmebane over Vejle Idrætsefterskole. Kampen var ikke et festfyrværkeri af flot håndbold, men hjemmeholdet sikrede sig de to point med vilje og fight.

- Det var lidt et gok i nødden på os, da vi tabte til Kolding i lørdags. Derfor var det også mega dejligt at få en sejr i dag, siger HF Mors/Skyum-træner Rune Lanng.

Fra begyndelsen af opgøret fulgtes de to mandskaber ad. Mod slutningen af første halvleg fik hjemmeholdet så overtaget, da forsvar og målmand begyndte at få fat, hvilket medførte, at hjemmeholdet kom frem til en del kontramål. Til halvleg førte værterne med 16-12.

Anden halvleg startede ikke godt for Rune Lanngs tropper. Føringen på fire mål blev hurtigt formøblet, og otte minutter inde i halvlegen var stillingen 18-18. Efter en timeout kom der dog igen styr på sagerne, og hjemmeholdet trak stille og roligt fra deres modstander. Til sidst vandt HF Mors/Skyum med 33-29. En helt kampafgørende faktor i opgøret var hjemmeholdets højrefløj Magnus Pedersen, der noterede sig for 13 mål på 14 forsøg. Magnus Pedersens scoringer kom både efter kontra, men også fra flere spidse vinkler i pressede situationer.

- Det var ikke prangende spil fra os i dag, men drengene kæmpede, siger Rune Lanng, der nu ser frem mod de næste kampe.

- Vi tager stadig en kamp ad gangen, men den her sejr har givet os en god fornemmelse. Når vi rammer vores topniveau, så kan vi slå alle hold i den her række, siger han.

Pausestilling: 16-12

Mål: Magnus Pedersen 13, Mikkel Hornung 5, Christoffer Brorson 4, Frederik Adamsen 4, Kristoffer Vestergaard 3, Mikkel Lohmann 3, og Tobias Danielsen 1.