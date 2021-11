HF Mors/Skyum tog sikker sejr

HF Mors/Skyum

Ry Håndbold

34-25

Håndbold, U17 drenge 1. division

NYKØBING:I sidste spillerunde sikrede HF Mors/Skyum sig en sikker sejr over Ry Håndbold på 36-22 i U17 drengenes 1. division, og lørdag stod den så på endnu en omgang mod Ry i egen hule for HF Mors/Skyum. I sidste uges sejr over Ry scorede HF Mors/Skyum-profilen Kristoffer Vestergaard 10 mål, men til lørdagens opgør måtte hjemmeholdet klare sig uden deres profil, eftersom Vestergaard skulle hjælpe hos U19-holdet fra HF Mors. HF Mors/Skyum led dog på ingen måde under fraværet af Kristoffer Vestergaard og tog en sikker sejr på 34-25 over Ry. Med sejren topper morsingboerne fortsat deres gruppe og har kurs mod en plads i U17 ligaen efter nytår.

- Det var til tider lidt blandet for os, men vi fik heldigvis sluttet godt af i hver halvleg. Det var også dejligt, at vi sagtens kunne klare os uden en af vores profiler, siger HF Mors/Skyum-træner Rune Lanng.

Hjemmeholdet havde svært ved at få fat fra kampens start, og efter de første 10 minutter var stillingen 5-5. Mod afslutningen af første halvleg skiftede værterne dog gear og løb Ry over ende. Takket være effektivt angrebsspil førte hjemmeholdet med 18-10 efter første halvleg.

- Offensiven fejlede bestemt ikke noget i første halvleg, siger Rune Lanng.

Fra anden halvlegs start afprøvede HF Mors/Skyum nogle nye konstellationer, og det gjorde, at spillet ikke flød fra starten af anden halvleg, og gæsterne fik mindsket hjemmeholdets føring til fire mål. Efter den famlende åbning på anden halvleg strammede HF Mors/Skyum dog skruen, og i de sidste 15 minutter styrede de slagets gang. Hjemmeholdet var klart det bedste hold og endte med at vinde med 34-25.

- Der var nok lidt for meget sjusk i starten af anden halvleg, men når man ryster posen så meget, som vi gjorde, så bliver det automatisk lidt rodet, siger Rune Lanng.

HF Mors/Skyum møder i deres næste kamp Viborg HK på hjemmebane.

Pausestilling: 18-10

Mål: Magnus Pedersen 12, Frederik Adamsen 7, Mikkel Lohmann 6, Mikkel Hornung 5, Richard Seerup 2, Christoffer Brorson 1 og Frederik Lehd 1.