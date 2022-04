HF Mors/Skyums U17-drenge misser DM

VEJLE:U17-drengene fra HF Mors/Skyum har været inde i den seneste tid, hvor de er kravlet op gennem tabellen i U17 Drengeligaen. Men onsdag aften blev det en kendsgerning, at HF Mors/Skyum ikke når en top to placering og dermed DM, da de ude tabte til Vejle Idrætsefterskole.

- Vi fik aldrig helt styr på forsvaret. De har et par dygtige bagspillere og en god streg, og dem havde vi svært ved at kontrollere, siger træner for HF Mors/Skyum, Rune Lanng.

HF Mors/Skyum fik en skidt start på kampen, og efter 12 minutter var de bagud med fem mål.

- Det har desværre været lidt en tendens, at vi kommer skidt fra start, men vi tog en timeout, og så fik vi faktisk bedre styr på kampen, siger Rune Lanng.

Gæsterne kom tilbage i opgøret og udlignede til 11-11. Men i de sidste 10 minutter af første halvleg faldt HF Mors/Skyum sammen igen. Derfor gik de to hold til pause ved stillingen 19-14.

I anden halvleg fortsatte kampbilledet, hvor HF Mors/Skyum haltede efter. De kom aldrig tættere på hjemmeholdet end at være bagud med tre mål.

- Jeg synes, at vi spillede okay angrebsspil, men vi brændte for mange chancer. Drengene knoklede i forsvaret, men vi hang efter i for mange situationer, siger Rune Lanng.

Det endte med en sejr til hjemmeholde på 34-27. HF Mors/Skyum har ni point, og med en kamp tilbage kan de dermed ikke nå HC Midtjylland på andenpladsen, som har 12 point.