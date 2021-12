HF Mors Sluttede året skidt af: - Vi lavede for mange tekniske fejl

AALBORG:Det blev ikke den ønskede sidste kamp i dette kalenderår for HF Mors’ damer i 3. Division. På udebane mod Aalborg Studenternes IF tabte morsingboerne 22-24.

- Vi spillede ikke en særlig god kamp i dag. Vi lavede mange tekniske fejl, og vi havde også store problemer i forsvaret, siger træner for HF Mors, Henrik Henriksen.

Der gik ikke mange minutter af kampen, før HF Mors var bagud med fire. Herefter kom de bedre ind i kampen, men fik aldrig lukket hullet. De to hold gik til pause ved stillingen 19-13.

Efter pausen fortsatte HF Mors med at have problemer og var hele tiden bagud med et par mål. De havde et par muligheder for at komme tilbage, men de greb den ikke. Derfor endte kampen 22-24.

- Jeg synes, det var et hold, vi bør slå, men man skal spille som et hold, og det gjorde vi for lidt i dag. Så jeg er mest skuffet over vores egen præstation. Vi scorede kun 22 mål, og det er skuffende, siger Henrik Henriksen.

HF Mors har fået seks point halvvejs gennem sæsonen og ligger under stregen i 3. Division.

- Vi vidste godt, at det ville blive svært, og vi har været ramt af skader fra starten. Men vi burde have haft flere point på nuværende tidspunkt, siger Henrik Henriksen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Aalborg Studenternes IF

HF mors

Resultat: 24-22

Pausestilling: 19-13

Mål: Louise Sørensen 11, Maria Kristensen 6, Cecilie Berg 2, Astrid Hyldig 2 og Caroline Riis 1.