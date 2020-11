HF Mors-talenter foldede sig ud mod BSV

BSV

HF Mors

27-31

Håndbold, U19 Drengeligaen

Af Tobias Brandt

tobias.brandt@nordjyske.dk

SILKEBORG:U19-drengene fra HF Mors, der indtager 1. pladsen i ligaen, var søndag på en svær opgave, da de skulle møde rækkens nr. 2 fra BSV på udebane. Trods en smule bekymring grundet mange skader hos HF Mors, så leverede morsingboerne en overbevisende præstation og vandt med 31-27.

- Jeg var meget tilfreds med indsatsen, og vi spillede på et utroligt højt niveau, siger HF Mors-træner Lars Krarup.

HF Mors kom godt fra land, hvor det defensive bolværk var på plads, og det skabte grobund for adskillige mål på kontra. I midten af første halvleg gik BSV frem i en offensiv 5-1-forsvarsformation, men også det blev løst af gæsterne, der gik til halvleg foran med 18-12.

Efter pausen fortsatte HF Mors ufortrødent, og deres føring blev udbygget til 28-20. Mod slutningen af kampen gik BSV så frem i en 3-3-formation, og det kastede en smule grus i den ellers velsmurte HF Mors-maskine.

Samtidig blev udeholdet ramt af fire udvisninger. BSV udnyttede de mange minutter i overtal og fik indskrænket HF Mors-føringen en smule. Dog kom sejren aldrig i fare, og HF Mors vandt med 31-27.

- BSV er et godt hold, men drengene arbejdede stenhårdt, og det var en kollektiv indsats, siger Lars Krarup. Samtidig sender han store roser til venstrefløjen Viktor Bergholt. Viktor Bergholt stod for syv scoringer i opgøret, men fløjens evne til at agere styrmand i forsvaret vakte glæde hos Lars Krarup

Den røde tråd

Grundet en del skader i truppen havde HF Mors fire spillere fra deres U17-mandskab, og de gik alle ganske uimponerede til opgaven til stor glæde for Lars Krarup.

- Det tegner jo et billede af, at vi har en rigtig stærk træningskultur, U17 og U19 træner også en del sammen, så vi føler, at vi har en god rød tråd i vores talentarbejde, siger Lars Krarup og bruger Malthe Bull og Anders Toft som gode eksempler på netop dette.

kampfakta

Pausestilling: 12-18

Mål for HF Mors: Malthe Bull 7, Viktor Bergholt 7, Mads Svane 5, Anders Toft 4, Niklas Jensen 3, Mikkel Damgaard 2, Mikkel Krog 2 og Anders Nørhave