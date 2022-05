U19-spillere fra Mors er nyslåede danmarksmestre

HÅNDBOLD:HF Mors har vundet U19-DM. Det er en realitet, efter morsingboerne søndag vandt finalen mod FIF 35-27.

- Det har været en fantastisk weekend, og vi er så stolte og glade, siger træner fra HF Mors, Lars Krarup.

Fra kampens start var der lidt finalenerver for begge hold, men HF Mors fik hurtigt styr på kampen. De slog et hul på fem mål og holdt en god afstand til FIF.

- Vi mødte et godt hold i dag. De var gode til at straffe på kontra, men vi var godt forberedte og var opmærksomme, siger Lars Krarup.

HF Mors stod godt i forsvaret, og offensivt satte de også flere gode angreb sammen. Dog kom de aldrig foran med mere end seks i første halvleg. Derfor gik HF Mors til pause foran 18-13.

- Defensivt havde vi godt styr på dem, og vi fik presset dem til at skyde fra de positioner, vi gerne ville, siger Lars Krarup og fortsætter:

- I pausen snakkede vi om, at det var vigtigt, at vi blev ved med at trykke på de første 10 minutter af anden halvleg.

Den plan lykkedes, fordi efter pausen øgede HF Mors deres føring. Det betød, at de flere gange i løbet af anden halvleg var foran med otte mål.

Efter en sejr på 35-27 over FIF kunne HF Mors fejre DM-triumfen. Privatfoto: Lars Svane Nielsen Lars Svane Nielsen

- Vi blev ved med at producere gode chancer, men brændte lidt for meget. Men hver gang det spidsede til satte vi noget rigtig flot angrebsspil sammen, siger Lars Krarup.

Det var især Anders Toft, som spillede en brandkamp i HF Mors angrebet med 14 mål. På højre fløj leverede Malthe Bull også en flot præstation med scoringer på vigtige scoringer.

FIF kom aldrig tættere på HF Mors end fire mål, og til sidst byttede de to hold mål. Derfor endte det med en ottemålssejr til HF Mors på 35-27.

- Det var en rigtig god holdindsats, og vi beviste igen, at vi er det bedste hold, siger Lars Krarup.

Det har været en suveræn sæson for HF Mors. I U19-drengeligaen endte morsingboerne på førstepladsen med 38 point i 22 kampe. Lørdag vandt HF Mors en storsejr over GOG på 32-21 i DM-semifinalen, og søndag kulminerede hele sæsonen med finalesejren over FIF.

- For klubben og lokalområdet betyder sejren alt. Økonomisk har vi ikke de største muskler, og vi er afhængige af egenproducerede spillere. Derfor er det fantastisk at se vores unge drenge levere sådan en præstation, siger Lars Krarup og fortsættter:

- Nu skal drengene have lov til at fejre sejren, og det har de også fortjent.