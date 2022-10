Historien gentog sig igen for HF Mors-kvinderne

AALBORG:HF Mors-kvinderne i 3. division har fået en resultatmæssig dårlig start på sæsonen. Før lørdagens opgør mod Aalborg HK havde holdet tabte alle tre kampe. Det helt store tema i samtlige kampe har været uskarphed og afslutningskvalitet. I lørdagens opgør mod Aalborg HK blev uskarphed igen den helt store hovedpine for morsingboerne, eftersom de tabte med 19-20.

- Det var næsten præcis samme historie som sidst. Vi stod rigtig godt i forsvar, men vi havde store scoringsproblemer. Med til historien hører også, at vi var presset på ressourcer grundet sygdom, siger HF Mors-træner Jesper Lindum.

Lige fra starten af opgøret fulgtes de to hold ad. I hele halvlegen udviste HF Mors god fight og vilje, men for mange afbrændere gjorde, at holdet ikke fik trukket fra. Modstanderen fra Aalborg HK kunne dog heller ikke knække koden til målscoringen, så derfor var stillingen til halvleg 9-9.

I anden halvleg fortsatte det med at være helt lige mellem de to hold, og et stykke inde i anden halvleg førte HF Mors med 17-16. Et rødt kort til Anna Engedal var dog med til at besværliggøre den sidste del af kampen for HF Mors. Med 15 sekunder tilbage på uret var HF Mors bagud med 19-20 og i boldbesiddelse. Deres sidste angreb endte dog ud i ingenting, og derfor tabte morsingboerne med 19-20.

- Jeg har faktisk ikke ret meget at klage over udover vores effektivitet. Spillerne viser god moral og slår ikke op i banen, siger Jesper Lindum, der tror på, at hans hold kan få gang i målscoringen.

- Det er jo ikke raketvidenskab, og vi arbejder hårdt på at få det løst, siger Jesper Lindum.