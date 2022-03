Historisk hus skal rives ned

SEJERSLEV:Et stykke Nordmors-historie nærmer sig sin afslutning. I sidste uge havde bestyrelsen for Sejerslev Forsamlingshus indkaldt til generalforsamling med ét punkt på dagsordenen: Nedlæggelse. Og nu er der indkaldt til en ny generalforsamling onsdag 23. marts, hvor beslutningen i overensstemmelse med vedtægterne skal konfirmeres.

Det er en beslutning, der har været længe undervejs, siger Ditte Underbjerg fra bestyrelsen.

- Det er planen, at huset overtages af Morsø Kommune, som så også vil påtage sig den gæld, der er i det. Vi er en bestyrelse bestående af unge mennesker i 30’erne, som ikke har kunnet få driften til at hænge sammen økonomisk, og nu giver vi op, siger Ditte Underbjerg.

Den gamle bygning på Dyrskuevænget i Sejerslev gennemgik en renovering i 1980’erne. Siden er der ikke blevet foretaget forbedringer, og det har kunnet mærkes.

Dyrt at varme op

- Huset kan næsten ikke varmes op, og ingen vil leje det, fordi det koster så meget i varme. Derfor har der praktisk talt ikke været nogen privat udlejning i flere år. Og derfor er vi i samråd med kommunen nået frem til, at det er bedst, at kommunen køber det og river det ned, siger Ditte Underbjerg.

Det var ikke nogen let beslutning at træffe, og der var da også folk, som stemte imod blandt de cirka 20, som deltog i generalforsamlingen.

Sejerslev Forsamlingshus synger på sidste vers. Arkivfoto: Bo Lehm

- Men det er jo ikke sådan, at vi mangler steder at mødes i Sejerslev. Vi har hallen, skydesalen, aktivitetshuset og sognehuset. Og der arbejdes fortsat med at samle penge til at bygge og indrette et nyt forsamlingshus i tilknytning til Nordmors Fritidscenter & Hal, siger Ditte Underbjerg.

Her henstår der et tilsagn om trekvart million kroner fra kommunen, hvis man på Nordmors selv kan finansiere den resterende del af projektet. I det nu dødsdømte forsamlingshus har der gennem årene været valgsted, og salen har dannet ramme om velbesøgte valgmøder foruden de årlige dilettantforestillinger.