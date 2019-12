Hjælp til udsatte børn: I Nykøbing tager man på gåtur til gavn for andre end sig selv

NYKØBING:Søndag morgen kunne de morgenfriske gå en tur til fordel for andre. Umiddelbart så er det at gå en tur til fordel for en selv. Kalorierne bliver brændt af, og man får en frisk glød i kinderne. Men Julemærkemarchen, som er en årligt tilbagevendende begivenhed, giver nemlig et klækkeligt beløb til landets i alt fem Julemærkehjem. Tre ligger på Sjælland, de sidste to ligger i henholdsvis Hobro og ved Kruså.

Julemærkemarch i Nykøbing.

- Det er anden gang, vi afholder det, sagde Povl Li Nielsen, der er formand for Morsø Fodslaw.

Det er ellers 42. gang, at man kan gå en tur til fordel for hjemmene og udsatte børn i Danmark. Også i Nykøbing, men hidtil har det været i regi af posten.

- Det har både været postens idrætsforening og senere personalet, der stod for det, sagde Povl Li Nielsen, inden starten lød klokken ni.

Start og start... det behøvede man ikke at tage så nøje. Nogle kom dryssende lige så stille efter klokken ni.

- Folk skal bare komme mellem ni og ti, sagde formanden, som ikke selv nåede ud på turen. Pligterne kaldte.

- Vi må lave motion på et andet tidspunkt, sagde Lisbeth Nielsen, der er ægtefælle til formanden.

Hun håbede på, at flere ville dukke op til arrangementet, da det kunne skønt, hvis det kommer til at matche foreningens julemotionstur anden juledag.

- Der kommer der omkring 600, sagde Lisbeth Nielsen.

Marchen i Nykøbing var for både løbere, gående og kørende borgere.

- Vi har to ruter på hver fem kilometer. Den ene er kørevenlig, sagde formanden.

På landsplan blev der sidste år indsamlet 1,35 million kroner til gavn for Julemærkehjemmene.

- Hvad der kom ind herfra i forudbetalte tilmeldte, ved vi ikke, men vi solgte for yderligere 1000 kroner, sagde Lisbeth Nielsen, som godt kan lide tanken om at gå til fordel for andre end en selv.

Foruden ægteparret er der i alt ni frivillige med til at arrangere begivenheden i Nykøbing.