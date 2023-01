Hjalp efterskole ud af kæmpe krise: Nu siger han farvel

BLIDSTRUP:- Blidstrup Efterskole har lagt sagen om min forgænger helt og fuldt bag sig. Vi lykkedes dengang med at skille tingene ad. Det handlede ikke om skolen, men om en personsag. Og når vi har Efterskolernes Dag eller får henvendelser fra forældre til potentielle elever, er der ingen, der spørger til fortiden. Det drejer sig udelukkende om, hvad vi kan tilbyde som skole.

Det siger Kristen Gubi Glintborg. Anledningen er en pressemeddelelse om, at han har opsagt den stilling som forstander, han tiltrådte i efteråret 2019. Dengang hang der mørke skyer over skolens statelige herregårdsbygninger på Sydmors. En forgænger til Kristen Gubi Glintborg var blevet bortvist i juni, og denne mand blev i januar 2020 idømt betinget fængsel for 13 tilfælde af vold og blufærdighedskrænkelse mod elever. Landsretten skærpede senere dommen fra Retten i Holstebro til, at den tidligere forstander ikke måtte have med børn og unge at gøre i tre år.

Blidstrup Efterskole startede i 1962 i rammerne af en herregård fra 1600-årene. Senere opkøbte skolen flere ejendomme i Blidstrup og har selv bygget til. Arkivfoto: Peter Mørk

Efterfølgeren har lagt vægt på at styrke relationen mellem skolen og de unge mennesker, som den bliver betroet i et eller to år. Det mener Kristen Gubi Glintborg, at han er lykkedes med som leder.

- Til påske, når jeg fratræder, afleverer jeg en skole med en topmotiveret medarbejdergruppe, som trækker i samme retning. Det, vi siger og gør, hænger sammen. Vi slår os op på at være en lille efterskole med stort nærvær og fede oplevelser. En skole, som er vej op, hvor kvaliteten er blevet bedre, og den røde tråd er blevet skarpere. Tilbagemeldingerne fra elever og forældre siger, at her er rart at være. Og det vigtigste for mig er, at vi får unge mennesker ind, som skal opleve, at vi fra dag et holder af dem, som er de. Det har vi arbejdet efter, og det er lykkedes, siger 38-årige Kristen Gubi Glintborg, der udover læreruddannelsen også er kandidat i pædagogisk sociologi.

Det er familiære årsager, som gør, at han har valgt at stoppe uden at have andre aktuelle jobplaner. Hans kone, Camilla Gubi Glintborg, fortsætter som lærer på skolen.

Camilla Gubi Glintborg (ved katederet) fortsætter som lærer på Blidstrup, når hendes mand, Kristen (over hættetrøjen) stopper til påske. Arkivfoto: Peter Mørk

- Vores børn er 8, 10 og 12 år, og jeg har valgt at være mere sammen med dem. Det er nu, de er her, for om fem år er de jo et andet sted. Vi købte for et par år siden et hus i Sillerslev, hvor Camilla er fra, og der flytter vi ned, siger Kristen Gubi Glintborg.

Alt i alt mener han godt, han kan være bekendt at aflevere Blidstrup Efterskole efter tre et halvt år. Skolen, der har 75 elever og underviser på et kristent grundlag, har ikke i større omfang været udfordret af coronaafmatning.

- Fremadrettet vil der fortsat ligge et arbejde i at få flere elever til Blidstrup, men nu kan det gøres på en platform af god kvalitet og udvikling. Er jeg i mål? Det synes jeg, jeg er med indholdet, og jeg efterlader noget, min efterfølger kan se ind i og bygge videre på, siger Kristen Gubi Glintborg.

Og den efterfølger er skolens bestyrelse i gang med at finde. Formand Lars Hansen siger i pressemeddelelsen, at Kristen Gubi Glintborg har ydet en stor og betydningsfuld indsats for Blidstrup Efterskole.