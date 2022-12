Fyldt internat bad private om hjælp

FREDSØ:"SOS! Vi har flere internathunde inde, end vi normalt har. Vi er fuldt booket i pensionen og søger derfor familieplejere til vores internathunde."

Martin Gade Kristensen, indehaver af Lilleriscenter, der har både hunde- og kattepension samt internat, måtte for nyligt bede om hjælp via et opslag på Facebook, da en række opgaver for Midt- og Vestjyllands Politi med afhentning af ejerløse hunde har givet ekstra pres på internatet her op til jul.

Den sorte labrador Blackie blev hentet ind til internatet sammen med 14 undulater, fortæller Martin Gade Kristensen, indehaver af Lilleriscenter. Foto: Bo Lehm

I opslaget understregede han, at det naturligvis ikke var de hunde, kunderne afleverer i hundepensionen i juleferien, der sendes ud i andre hjem. Da han forsøgte at finde midlertidig pasning til nogle af internathundene, var det netop for at skaffe plads i hundepensionen julen over.

Lilleriscenter har plads til 33 hunde og en snes katte. Men ringer politiet med en opgave, så finder internatet altid en løsning, så der er plads til de dyr, man kører ud for at afhente.

- Alt hvad der har med dyr at gøre i Midt- og Vestjyllands Politikreds, det har vi, så vi har nok at se til. Vi ligger og kører helt ned til Skjern, Viborg, Silkeborg og Ringkøbing og nord for Thisted for at hente dyrene, og vi tager imod både hunde, katte, gnavere, fugle og slanger. Vi har en bil, der er godkendt til det, og har uddannede folk, der har været på dyretransportkursus, fortæller Martin Gade Kristensen.

Lilleriscenter fungerer ikke blot som dyrepension, men også som internat. Foto: Bo Lehm

Internatet har en kontrakt med Midt- og Vestjyllands Politi og får en fast tarif for at hente dyrene, uanset hvor langt det er væk, og hvad tid på døgnet de ringer.

Mange af dyrene stammer fra dødsboer, hvor der ikke har været noget familie, der kan overtage dyrene, men der er også dyreværnssager, hvor centret på Mors får afmagrede hunde ind, som kræver særlig pleje for at komme til hægterne igen.

De dyr, der bliver bragt ind, bliver tilset af en dyrlæge, og de hunde og katte, der formidles videre til private hjem efterfølgende, er vaccineret, mærket med henholdsvis chip eller øremærke og for kattenes vedkommende neutraliseret.

I modsætning til mange internater har Lilleriscenter ikke en hjemmeside med billeder af hittedyrene.

- Jeg arbejder med en venteliste, og hvis man vil komme i betragtning til en hund, så sender man en mail, for jeg gider simpelthen ikke bruge min tid på det der Facebook, og jeg har ikke brug for den reklame, fastslår Martin Gade Kristensen.

Foto: Bo Lehm

Jagthunde til en jæger

Lige for tiden er der ikke stor efterspørgsel efter hunde, men efter opslaget på Facebook er det alligevel lykkedes centret at finde det nødvendige antal plejefamilier til internathunde i julen, og for flere af familierne er det en måde at afprøve, om de har lyst til at beholde hunden efterfølgende.

Få dage efter opslaget skrev Martin Gade Kristensen en opdatering på Facebook: "Vi har fået rigtig mange henvendelser og mangler nu kun plejefamilie til to ruhårede hønsehunde på seks og ni år, der skal blive sammen."

Men også de to hunde er der nu fundet pasning til. Martin Gade Kristensen fortæller, at han simpelthen ringede til den lokale jagtforening for at høre, om der var en jæger, der ville tage sig af de to hunde, som kommer fra et dødsbo og har været brugt til jagt. Og det var der.

Martin Gade Kristensen ringede til den lokale jagtforening for at høre, om der var en jæger, der ville tage sig af de to hønsehunde, der kom ind til internatet fra et dødsbo. Og det var der. Foto: Bo Lehm

Det er sjældent, Lilleriscenter har været nødt til at bede private om hjælp til at tage internathunde i pleje, men situationen opstod også forrige sommer, fortæller indehaveren.

- Der kom politiet lige pludselig og afleverede 16 hunde midt i højsæsonen, fortæller han.

Et af plusserne ved at drive internat er, at det giver noget at lave også i stille perioder. Og det betyder, at Lilleriscenter kan beskæftige en række unge projektmedarbejdere, som hjælper med at passe dyrene. Det er en aftale, stedet har med Morsø Kommune.

- Vi er altid ni personer på arbejde i formiddagstimerne, så det er virkelig luksus. Nogle af de unge har nogle udfordringer, men aftalen er, at man møder altid op. Har man en øv-dag, så kan man sætte sig ind og fortælle alverdens problemer til en hund eller en kat, siger Martin Gade Kristensen, der tidligere har arbejdet med unge på forskellige opholdssteder.

