Høje smittetal: Lille friskole sender alle hjem

THY-MORS:Både i Thisted og Morsø kommuner er smittetallene fortsat høje. Med 69 smittede og et incidenstal på 159,1 ligger Thisted Kommune lige nu på en 7. plads på listen over kommuner med højeste incidenstal. På Mors er tallene steget til henholdsvis 22 smittede og en incidens på 108,8.

I Morsø Kommune er det i høj grad børn, der bliver ramt af coronasmitte, hvilket har ført til en del hjemsendelser. Michael Dahlgaard, chef for center for skole og dagtilbud, fortæller, at der mandag morgen dukkede et smittetilfælde op på Naturfriskolen Nordmors, og derfor sendte skolen alle børnene hjem.

- På Dueholmskolen har vi indtil videre fem smittetilfælde, oplyser han og fortsætter:

- Det startede i sidste uge og fortsatte hen over weekenden, og vi har også fået rapport om et smittetilfælde mandag. Først var det bare en 4. klasse, der var sendt hjem. Nu gælder det også klasser på 7. og 8. årgang.

Sydmors Børnehus har holdt lukket efter to smittetilfælde i sidste uge, men vil ifølge Michael Dahlgaard lukke op igen i starten af denne uge efter lutter negative testsvar.

Et stort udbrud på Øster Jølby Friskole og Børnehus, hvor fem blev testet positiv i sidste uge, er også under kontrol. Her har en skoleklasse og alle børn i børnehuset været hjemsendt.

- Der er melding om negative tests, så de er klar til at komme tilbage tirsdag morgen, siger skolechefen. Han kan konstatere, at smittebilledet er anderledes nu end for et år siden, hvor færre børn blev ramt af smitte.

- Denne her britiske variant er noget mere tilbøjelig til at springe på børn, siger han.