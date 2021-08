Højskolen Mors skifter formand

FLADE:- Alting har sin tid. Og nu synes jeg, at det er tiden at give stafetten som formand for Højskolen Mors videre.

Det siger Svend Erik Jørgensen, der har valgt at træde et skridt tilbage. Han fortsætter i bestyrelsen, men ikke som formand. I en pressemeddelelse udtaler han:

"Jeg har arbejdet for og med at få oprettet Højskolen Mors siden 2017. Første års tid ene mand og siden med en særdeles engageret, entusiastisk og energisk bestyrelse og et hårdt arbejdende forstanderpar. Samt en hær af frivillige.

Det har været et fantastisk spændende arbejde. Med store udfordringer og overvejelser undervejs. Hvilken profil skal højskolen have? Kan vi få økonomien til at hænge sammen? Kan vi tiltrække tilstrækkeligt antal elever? Kan vi tiltrække arbejdskraft?

Jeg synes, at vi er kommet godt i mål på alle fronter. Fyldt efterårshold 2021 – 56 elever. Godt med tilmeldinger til foråret 2022. Ventelister på de korte kurser. En arbejdsplads med 20 fastansatte og en del løst tilknyttede. 18 nye skatteborgere med tilknytning til Højskolen Mors er flyttet til Flade. Et tilfredsstillende økonomisk resultat – overskud vil i 2021 være ca. 1.400.000 kroner.

Alt i alt absolut godkendt. Og jeg kan tillade mig at træde et skridt tilbage."

Svend Erik Jørgensen meddelte sin beslutning på højskolens bestyrelsesmøde 23. august. På mødet konstituerede bestyrelsen sig med Tonny Nedergaard som formand og Jens Jørgen Jensen som næstformand.

Tonny Nedergaard takker Svend Erik Jørgensen for den store indsats.

- Uden Svends Eriks drivkraft, optimisme, kompetencer indenfor højskoleverdenen samt værdifulde netværk havde det ikke været muligt at etablere en højskole. Vi har stor forståelse for Svend Eriks ønske om at stoppe som formand og er dybt taknemlig for at han forbliver som medlem af bestyrelsen, så vi kan drage gavn af hans store viden og erfaring, udtaler han.