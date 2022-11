Hold på hat og briller: Nu "skyder" de i Flade

FLADE:En dag, da Magnus kommer hjem fra skole, er hans far begyndt at opføre sig mærkeligt. Faren bruger al sin tid i garagen, men Magnus må ikke gå derud. Magnus' far er manisk - hvilket gør forholdet mellem far og søn kompliceret.

Det er historien i en kortfilm, som filmholdet på Højskolen Mors optager i Flade 1. december.

Filmen, der er filmholdets hovedproduktion, får premiere i Bio Mors 13. december.