Holdt nullet i 10 minutter: Storsejr til Mors-Thy 2

NYKØBING:På hjemmebane i Nykøbing fik Mors-Thy 2 søndag eftermiddag besøg af Hjallerup IF i 2. Division. Det endte med en meget overbevisende præstation fra hjemmeholdet, der kunne juble over en sejr på 37-17.

- Jeg er meget tilfreds med vores præstation i dag. Vi har tidligere spillet nogle tætte opgør mod Hjallerup IF, så jeg er positivt overrasket over, at vi holdt koncentrationen hele kampen og dominerede fra start til slut, siger Lars Krarup, der er træner for Mors-Thy 2.

Det var især i forsvaret, at Mors-Thy 2 viste klasse fra kampens start, og i målet diskede Rasmus Henriksen op med 13 redninger på 18 skud. Det betød blandt andet, at der skulle gå ni minutter og 49 sekunder før Hjallerup fik scoret sit første mål.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle nulstille kampen i hovedet og gå ud og trykke på, som hvis der stod 0-0, siger Lars Krarup.

Og Mors-Thy fortsatte dominansen og vandt anden halvleg med otte mål. Igen var det især Mors Thy 2’s forsvar, der holdt stand og lukkede kun 12 mål ind.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division Herrer

Mors-Thy 2

Hjallerup IF

Resultat: 37-17

Pausestilling: 17-5

Mål: Frederik Bjerre (12), Jens Dolberg (9), Jacob Hansen (5), Anders Svarrer (4), Jeppe Kudsk (3), Niels Bak (2), Marcus Midtgaard (1) og Nicolai Andersen (1)