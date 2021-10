Hos Anders får du en hotdog med det hele og en god pølsesnak

Anders Ladefoged har ikke fortrudt en eneste gang, at han 1. november 2015 tog springet til at blive selvstændig pølsemand. Han fik idéen til at blive selvstændig i løbet af månederne op til - og hurtigt tog det ene ord det andet.

- Jeg var blevet ledig og søgte det ene job efter det andet. Så tænkte jeg over, hvad jeg så skulle lave, og så faldt snakken på det her. Og det er bare lykkes rigtig godt. Det er gået over al forventning. At få en pølsevogn er nok noget af det bedste jeg har gjort, siger Anders Ladefoged.

Faktisk er det gået så godt, at Anders Ladefoged har købt en ny vogn, for der er rift om pølserne.

- Der er så meget travlhed, og jeg har brug for den nye vogn til at kunne køre rundt med. Den bruger jeg til festlige lejligheder. I en periode har jeg lejet en, men det er nu rart at have sin egen. Og den er spritny, siger Anders Ladefoged, som allerede har været af sted med den nye vogn til flere arrangementer som 100 Miles og flere fødselsdage.

Det er blevet populært at få en pølsevogn forbi, når der er gæster.

- Det fungerer godt ved større fester som natmad og ved rejsegilder. Men havde du spurgt mig for få år siden, ja så havde jeg ikke drømt om det. Men det er kun gået op og op, siger pølsemanden, som seks dage om ugen er at finde i sin vogn uden for byggemarkedet. Han følger butikkens åbningstider, og der er stort set altid folk, der kommer forbi.

- Det er meget socialt. Der er mange faste kunder - primært mænd, som kigger forbi. Vi får en lille snak. Og det er altså høj som lav, der kommer her og får en pølse. Når deres koner ringer, så siger de ofte, at de på ”Tømmergården” - det er nu lidt sjovt, ler Anders Ladefoged.

Han er ekspert i pølser - både knæk som røde, ristede og dem i svøb. Hans ribbenssandwich går også som varmt brød.

- Det er fordi, jeg bruger en ribbenssteg af god kvalitet, siger Anders Ladefoged, der ikke har noget, der ligner pomfritter i sine vogne.

- Jeg har ikke friture. Det skal være simpelt og enkelt med pølser. Friture lugter også og er brandfarlig, siger han.