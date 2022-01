Houe Film er ikke for sjov - længere

NYKØBING:Det unge iværksætterfirma Houe Film har pr. 1. februar ansat sin første medarbejder og satser helhjertet på at fortsætte den fremgang, der har kendetegnet firmaet siden starten.

- Nu sætter vi alle sejl til på vækst. Det er ikke for sjov længere, men det er heldigvis stadig sjovt, ellers gjorde vi det ikke, siger Malte Houe, stifter og direktør i Houe Film. Produktionsselskabet fra Mors har siden 2017 produceret film og markedsføringsmateriale for en masse lokale virksomheder.

Jacob Dybdahl med baggrund som formand i Ungerådet Thy (URT) og erfaring med videoproduktion for blandt andet Alive Festival bliver den nye på team Houe Film.

- Han er først og fremmest dygtig, og så er jeg overbevist om, han kommer til at passe godt ind i firmaets ånd. Det skal være uformelt, og vi skal sikre, at det ikke bliver en byrde, når virksomheder skal snakke om og arbejde med markedsføring, udtaler Malte Houe i en pressemeddelelse.

Houe Film startede som et hobbyprojekt i 2017. Malte Houe og hans barndomsven Mikkel Sørensen producerede små film for venner og bekendte. Men i 2019 kom Bertram Bailey med på holdet, og de tre unge iværksættere besluttede sig for at få sat vind i sejlene. I dag er Houe Film en fuldtidsbeskæftigelse og har de sidste to år fordoblet omsætningen.

- En tuk tuk og en campingvogn er pludselig blevet til ansatte, kontorpladser og firmabil. Det er simpelthen så spændende at være en del af, siger økonomichef Mikkel Sørensen og fortsætter:

- Jeg har altid vidst, at vi kunne lave film, men at vi også kunne finde ud af at tjene penge på det og gøre det til en levevej, havde jeg aldrig turdet håbe på.

Firmaet har en ambition om at fordoble omsætningen i år.