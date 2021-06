Hoxer om pokalfinale: Det her er hvad Mors-Thy er

HÅNDBOLD:Bette Balkan rykkede lørdag til Boxen i Herning, og her kunne cirka 1.200 Mors-Thy-fans juble over en poklafinaleplads. De blåklædte tilskuere gav den gas gennem hele kampen, og det samme gjorde spillerne på banen, hvor der nærmest var skiftehold, når det kom til at træde i karakter.

- I sådan en kamp, så har vi seks-syv spillere, der skal ramme topniveuaet, og det var tilfældet i dag. Det var så på forskellige tidspunkter af kampen, så vi aldrig fik problemer. Det er jo også det, som Mors-Thy er. Vi er et kollektiv, siger Mads Hoxer, der var tændt som en brandvarm bordlighter.

- Det var vildt og vildt fedt. Vi har brugt tre uger på at træne frem mod den her kamp. Det havde givet en stor lyst og motivation til at kvalificere os til den her finale. Det tror jeg også godt, man kunne se på banen, siger Mads Hoxer.

Højrebacken peger selv på, at det var vigtigt med den enorme opbakning man fik fra et jublende menneskehav klædt i blå trøjer.

- Vi havde Bette Balkan med på lægterne, så at det lykkedes, det var virkelig fedt. Det er kæmpe stort for klubben, og stemningen var helt fantastisk.

Stortalentet trådte selv i karakter, da kampen skulle afgøres. Efter en lidt mere tilbagetrukket rolle i første halvleg fik Hoxer for alvor hul igennem til netmaskerne efter pausen.

- Jeg følte, at Skjern var pænt aggressiv på mig i første halvleg, så det var bedst bare at spille bolden videre. Jeg havde lidt svært ved at komme tæt på mål. Det åbnede sig mere op efter pausen. Jeg havde nok ikke set, at det skulle tage så lang tid at komme i gang, men sådan er det nogle gange, siger Mads Hoxer.

Mors-Thy mod Skjern i semifinalen i pokalturneringen, Final 4 i Herning

På intet tidspunkt var Skjern i front, mens det var MTH, der hele kampen førte an på måltavlen. End ikke små tilbageslag kunne ændre på hverken selvtillid eller tro på taktikken.

- Vi spillede med en enorm disciplin gennem hele kampen. Vi havde godt nok aftalt, at vi skulle løbe kontraen og presse på, men vi fik også gået bolden op, og det virkede godt, siger Mads Hoxer.

- Vi gjorde det, vi har været gode til hele sæsonen. Det vil sige, at vi var der fra start, og vi fik hurtigt den der føring på to-tre mål. Selvom Skjern kom op igen, så følte vi, at vi havde styr på det. I hvert fald i hele anden halvleg.

Han kunne sammen med holdkammeraterne sætte sig til rette for at finde ud af, hvem der skal være modstander i søndagens finale. Alt imens kunne han gruble lidt over, hvad det var for en præstation, han havde været med til at levere.

- Jeg tror ikke helt, vi er klar over, hvad vi har gjort, for der er så mange gode hold i Danmark. At det er os, der står blandt de sidste to, er bare kæmpe stort. Det er fantastisk for klubben, så vi er bare glade for, at vi er i finalen. Vi kunne godt mærke ude fra lægterne, at folk brændte for, at vi skulle i finalen, siger Mads Hoxer.