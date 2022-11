Hugo og hele parken jubler: Jesperhus er igen blevet bedst for børn

LEGIND: Jesperhus har for andet år i træk vundet priserne som ”Årets Online Underholdning” og ”Årets Børnevenlige Ferie”, da Børn i Byen Prisen blev uddelt i weekenden i København. Hugo og vennerne jubler over priserne, der er uddelt af publikum.

Børn i Byen Prisen uddeles til dem, der gør det allerbedst for børnefamilierne, og prisen blev i år uddelt for 12. år i træk. Med prisen hylder ”Børn i byen” de virksomheder og personer, der er til stor nytte og glæde for børnefamilierne.

Børn i byen Prisen er forbrugernes pris, hvilket betyder, at forbrugerne både har haft indflydelse på, hvem der er blevet nomineret og har stemt på vinderne gennem en stor afstemning på nettet.

- Det betyder utroligt meget for os, at vi vinder de her to priser, der jo er publikumspriser. Vi er selvsagt utroligt stolte over, at gæsterne for andet år i træk sætter pris på de oplevelser, vi tilbyder både i parken, men også via vores netsatsning, siger underholdningschef Jonatan Gregersen, Jesperhus.

Netop netsatsningen er med til at give børnefamilierne ekstra oplevelser året rundt.

- Vi laver en julekalender i 24 afsnit, vi har søsat en Jesperhus Radiostation på nettet, vi udvikler vores filmunivers og meget andet. Så man kan sige, at Jesperhus er meget mere end en fantastisk ferie med andre børn. Det er også et sted, hvor man kan få underholdning med vitaminer til hovedet hele året rundt, siger Jonatan Gregersen.

Han bakkes op af parken direktør Thomas Buch Tøstesen.

- Det er en enorm anerkendelse af den enorme indsats, vores ansatte gør for at give børnefamilierne de absolut bedste oplevelser, når de skal på ferie i Danmark. Vi glæder os over, at stadig flere børnefamilier vælger Jesperhus som feriested, hvilket blandt andet har gjort, at vi i år har forlænget sæsonen både med Halloween-ophold og nu tager fat på juleopholdene lige om lidt. Begge dele har været en kæmpe succes, og er med til at udvikle Jesperhus et sted, man kan besøge hele året rundt, siger Thomas Buch Tøstesen.