Hun giver den en tand til i politik

MORS; Den 46-årige tandklinikassistent Lisbeth Svane Kusk stiller til november op på den socialdemokratiske liste til kommunalvalget på Mors.

- Det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg er socialdemokrat, men også for at støtte, at Morsø Kommune ledes i en socialdemokratisk og retfærdig retning, hvor tryghed og mulighed for alle er i højsædet. Et stærkt fællesskab skaber grobund for trivsel og tro på fremtiden også for sårbare børn og unge. Jeg vil også gerne være med til at sætte mit præg på udviklingen på Mors, når det gælder beskyttelse af naturen, uddannelse og sundhed, siger Lisbeth Svane Kusk.

Underviser i mundhygiejne

Netop på sundhedsområdet har hun selv faglige forudsætninger for at gøre en indsats. Hun er ansat på Fællesklinikken i Nykøbing. Hun er desuden ansat af Morsø Tandlægeselskab som underviser på øens skoler, i børnehaver og specialinstitutioner i vigtigheden af god mundhygiejne.

- Og i 2017 startede jeg ældretandplejen op på øens ældrecentre, fortæller hun.

Hun mener, at kommunen kan gøre en stor indsats for at gøre fremtidens generationer mere sunde og robuste.

- Vi skal tænke langsigtet. Konsekvenserne af mere stillesiddende skærmtid, usund mad og sodavand er meget alvorlige. Vi risikerer at skabe amerikanske tilstande. Vi skal give vore børn og unge en nysgerrighed og forståelse for sundhed og tro på egen indflydelse. Overvægt kan være skyld i mistrivsel, ensomhed og mobning. Gennem tværfagligt samarbejde mellem blandt andet diætister og sundhedsplejersker kan der laves kurser, workshops og sundhedsforløb for familier, institutioner og skoler, siger Lisbeth Svane Kusk.

Naturen i Ørding

Hun bor på et nedlagt landbrug i Ljørslev sammen med sin mand, Lars, der arbejder på slagteriet Tican. De har to voksne børn. Fritiden bruger hun med familie og venner og med sine to islandske heste, og hun nyder naturen på både gå- og rideture. Lisbeth Svane Kusk har desuden i 12 år siddet i bestyrelsen for skolen og børnehaven i Ørding.