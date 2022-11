Hun gør en forskel: Karin fra Sydmors hædret

MORS: Efter en unik indsats i Sydmors IF i en lang årrække modtog Karin Boel den særlige ”Gør en forskel”-pris på DBU Jylland Region 2’s årsmøde i Aulum. Der var taktfaste klapsalver, da Karin Boel bevægede sig mod scenen mandag aften.

Den 49-årige dynamo har været aktiv i Sydmors IF siden barnsben, og hendes store engagement har bl.a. bragt hende forbi utallige udvalg og væsentlige poster i klubben.

- Karin er den éner, som alle foreninger drømmer om, lyder det slet og ret i klubbens indstilling til ”Gør en forskel”-prisen.

Karin Boels interesse for det frivillige arbejde blev vækket i klubbens kvindeseniorudvalg i 1996. Et udvalg, som senere blev slået sammen med herreseniorudvalget til et fælles seniorudvalg. Med tiden blev det yderligere til en plads i klubbens bestyrelse, men der stoppede det ikke. I de senere år har hun således også haft en større og større aktie i klubbens børne-, ungdoms- og pigearbejde.

- Hun har udviklet sig til et kæmpe aktiv og nye initiativer bliver ofte sat i gang, eksekveret og fulgt til dørs af Karin. Hun arrangerer overnatning, oplevelser fodboldcamps og meget mere. Hun mestrer det hele, lyder det fra klubben i indstillingen.

Karin nærmer sig 30 år som frivillig. Hun har siddet uafbrudt i seniorudvalget siden 1996. Siden 2002 har hun siddet i bestyrelsen, og siden 2010 har hun også været med i Børne- og Ungdomsudvalget. Herudover har hun været træner for diverse børne- og ungdomshold siden 2001.

Sammen med prisen modtog Karin Boel et diplom, en gave og en pengepræmie på 4000 kr.