Hun var topchef i Grønland: Nu leder hun nordjysk musikgarde

FRØSLEV:Det er onsdag eftermiddag og øvedag i Morsø Garden, og 16 medlemmer af garden har taget plads i gymnastiksalen på den gamle skole i Frøslev, der er hjemsted for det mere end 60 år gamle orkester.

De voksne - og mest øvede - medlemmer af garden har sat sig i hesteskoform foran lederens nodestativ, mens en gruppe af de yngste medlemmer står klar bagved. Nogle med fløjter, andre har trommer monteret på skulderstativer.

Arnannguaq Gerstrøm byder velkommen til den tre timer lange øveeftermiddag og -aften, der som altid afbrydes undervejs af en omgang fællesspisning.

- Vi starter stille og roligt med "Blæsten går frisk..." Vi spiller den i mezzoforte, derefter forte og så mezzoforte igen. Men ikke noget piano eller pianissimo, for vi skal have varmet instrumenterne op, siger Arnannguaq Gerstrøm.

Arnannguaq Gerstrøm foran medlemmer af Morsø Garden til den ugentlige øvereftermiddag og -aften i Frøslev. Garden har 26 medlemmer, som dog ikke alle var til stede denne onsdag.

- Og I spiller bare med så godt I kan, tilføjer hun, henvendt til børnene.

Mens garden med denne onsdags opvarmningsmelodi er helt på hjemmebane, så afslører lederens fornavn, at hendes baggrund ligger i den nordligste del af det danske rigsfællesskab. Det samme gør dirigentstokken med en lille grønlandsk figur, en tupilak, som Arnannguaq viser frem.

Hun har stået i spidsen for Morsø Garden siden august sidste år, og med hende har garden, for første gang i i mange år, fået en leder med solid musikfaglig baggrund.

Stiftede orkesterskole

45-årige Arnannguaq Gerstrøm er født i Grønland, men boede i Danmark ad flere omgange som barn og ung, og søgte også hertil, da hun skulle uddanne sig.

Det var dog på konservatoriet i Malmø, at hun - med tværfløjte som hovedinstrument - fik sin musikuddannelse, afsluttende med en kandidateksamen.

Samtidig studerede hun både komposition og direktion, med bl. a. nu afdøde Svend Skipper som lærer. Og med det i bagagen vendte hun hjem til Grønland, hvor hun blev souschef for Grønlands største musikskole i Nuuk. Sideløbende stiftede hun en orkesterskole, grundlagde tamburkorps i flere mindre byer og blev leder af Nuuk Byorkester.

I byorkestret havde Arnannguaq selv spillet som barn. Og det var her, hun mange år senere mødte sin mand, Lars Andersen, der var tubaist i byorkestret.

- Han er pæredansk. Men har han faktisk boet i Grønland længere tid end mig, fortælle hun.

Det var en spændende tid, hvor Arnannguaq Gerstrøm - med støtte fra blandt andet nordiske fonde - hentede danske og islandske musikere til Grønland, så de kunne inspirere både Nuuk Byorkester og de tamburkorps, hun havde startet i de små østgrønlandske byer, der i dag er del af den samme kommune som Nuuk.

Adm. direktør

Men efter nogle år i den grønlandske musikverden skiftede Arnannguaq Gerstrøm spor og engagerede sig i flytte- og logistikfirmaet Usisaat, som hendes far og mor, Hans Gerstrøm og Akisooq Poulsen, havde grundlagt, og som fortsat er i familiens eje.

- I min opvækst arbejdede jeg i firmaet, og jeg fik mere og mere ansvar, fortæller hun.

Da hun vendte tilbage på fuld tid i Usisaat var det som ledende medarbejder, og hun endte med i nogle år at være administrerende direktør i firmaet, der er det største af sin art i Grønland. Og Arnannguaq Gerstrøm engagerede sig tillige i den grønlandske erhvervsorganisation, hvor hun blev formand for brancheudvalget for logistik.

Men i 2022 kvittede hun direktørjobbet og flyttede sammen med sin mand og deres to teenagebørn til Silkeborg. Her er familien tæt på både hendes svigerforældre og gode skole- og uddannelsesmuligheder til børnene. Og samtidig fandt hun tilbage til den musikalske og kunstneriske side af sin begavelse:

- Det har trukket i mig at få noget mere af det tilbage, fortæller hun.

Arnannguaq Gerstrøm har fået job som projektleder på Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro, det tidligere Odin Teatret. Hun arbejder blandt andet med at skabe en grønlandsksproget podcast for grønlændere i Danmark.

Samtidig komponerer hun musik på bestilling, og i en periode har hun været fløjtelærer på Den Kreative Skole i Silkeborg.

Og nu kører hun altså hver onsdag halvanden time mod nord for at mødes med medlemmerne af Morsø Garden. Det job fik hun, efter at hun i nogle år havde været dommer ved DM for garder. Her mødte Diana Brund Christensen, formand og tidligere leder af garden på Mors.

Efter de seneste af disse danmarksmesterskaber gav Diana Arnannguaq et lift til stationen - og spurgte, om lederjobbet på Mors ikke kunne være noget for hende.

Arnannguaq takkede ja til det tilbud. Og selv om omgivelserne er helt anderledes, minder Morsø Garden på nogle måder om Nuuk Byorkester, fortæller hun:

- Der er både børn, unge og voksne med. Og det har betydning for lokalsamfundet, fordi garden engagerer sig og optræder frivilligt. Det er et orkester, som gør et vigtigt stykke arbejde, og det er jeg taknemmelig for at være en del af.

Zascha Nyborg spiller tuba i Morsø Garden. Men når garden marcherer, har hun rollen som tamburmajoren, der går foran og holder takten.

Samtidig fremhæver hun, at der i garden er plads til såvel folk, der har spillet i 20-30 år - og nogle, der lige er startet. De mere og de mindre erfarne øver både sammen og hver for sig.

- Man hjælper hinanden, og der er en god korpsånd. Så selv om det er et arbejde for mig, er der også et socialt aspekt i det. At jeg kan mærke, at de er glade for, at jeg kommer, siger Arnannguaq Gerstrøm.

Jul og ferie i Hjardemål Klit

Morsingbo har hverken hun eller familien planer om at blive. Men ligesom hendes fornavn afslører de grønlandske rødder, så fortæller efternavnet om en forhistorie fra det nordvestjyske.

Arnannguaq Gerstrøm har mange gode barndomsminder fra Thy, hvor hendes far er fra.

Arnannguaqs far, Hans Gerstrøm, voksede nemlig op på gården Momtoft ved Sennels i Thy. Hendes farfar, Johan Gerstrøm, solgte siden denne gård til fordel for Roergård i Hjardemål Klit, og her har hun mange gode barndomsminder fra. Farfaren er for længst død, men hendes søn blev døbt Johan Gerstrøm efter ham.

- Jeg har jo ofte holdt jul og ferie i Hjardemål Klit. Så det er i høj grad en del af Danmark, der føles familiær, selv om jeg aldrig har boet der, siger Arnannguaq Gerstrøm.