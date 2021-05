Hurtig Mors-politiker tager sejr i cup

THY-MORS:Normalt kan politikere ikke aflæse deres sejre i klassement og oprykninger. Den form for tilfredsstillelse kan Jakob Prang Kortbæk fra Solbjerg ind imellem sole sig i, idet han udover at være socialdemokratisk medlem af Morsø Kommunalbestyrelse kører cykelløb for Thy Cykle Ring (TCR).

Jakob Kortbæk tog TCRs første sejr i 2021, da 3. afdeling af pinse-cuppen 2. pinsedag blev kørt ved Harridslev øst for Randers.

På en bakket, teknisk udfordrende rute, med rigeligt af sidevind, var morsingboen, der kører i C-rækken, den stærkeste og kom helt alene i mål 1 minut og 9 sekunder foran nr. 2. En overbevisende sejr til Jakob Kortbæk, der gennem hele forårstræningen har vist sig rigtigt godt kørende.

Kørte fra udbrudsgruppe

- Jeg kørte væk fra udbrudsgruppen på omkring 20 ryttere, da der manglede halvanden omgang af de fire. Jeg havde forsøgt at komme afsted et par gange undervejs i løbet. Det var et hårdt løb. Vi oplevede at folk bare røg af i sidevinden. Men da vi nåede en af de to stigninger for næstsidste gang lykkedes det at komme fri, siger Jakob Kortbæk, der i år kører i C klassen, mod sidste år i B. klassen.

Distancen var 84 km og Jakob Kortbæk skulle dyste mod 64 ryttere.

Med sejren i dag og den tredjeplads, han snuppede i lørdags i Silkeborg, har Jakob Prang Kortbæk sat kursen direkte tilbage mod landets næstbedste række for cykelryttere. Oprykning tilbage til B-klassen synes nu uundgåelig.

Tre øvrige TCR-ryttere var med

De tre øvrige TCR-ryttere, der var til start, tog en 10. plads ved Tobias Sørensen U13 og en 19. plads til Casper Næsager Nielsen (B).

Næste udfordring for Kortbæk og Thy Cykle Ring er kommende lørdags løb på Midtdjurs. TCR’s nyeste rytter i flokken, Sebastian Røge Hamer, Hanstholm, har her debut som cykelrytter i D-klassen.