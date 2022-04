Husprojekt udskydes endnu en gang

THY-MORS:Det såkaldte Klosterbo-projekt i Vestervig har der været talt om i over fem år. Nu udskydes projektet igen, oplyser formanden for bygherren, Boligselskabet Nykøbing Mors, Ansgar Nygaard.

- På anbefaling af vores administrator, Domea, har vi besluttet at klappe hesten. Årsagen er de rekordhøje priser på byggematerialer. Vi skulle have været i gang med forundersøgelser til byggeriet, men de bliver nu tidligst igangsat til efteråret, siger Ansgar Nygaard, der også er medlem af Morsø Kommunalbestyrelse for Venstre.

Beslutningen er så ny, at han mandag endnu ikke havde nået at orientere lederen af Klosterbo-projektet, Keld Jensen, om udskydelsen. Der er i det reviderede projekt tale om 10 boliger, der skal opføres som klyngehuse på en 10.000 kvadratmeter stor grund ved Aagade i Vestervig. Der foreligger detailtegninger fra arkitekt til projektet, som er budgetteret til 17,3 millioner kroner, men det var vel at mærke før priseksplosionen i vinter og forår.

Boligselskabet Nykøbing Mors, der normalt bygger på Mors, kom ind i billedet på anbefaling af Domea, der ikke har en samarbejdspartner i form af et boligselskab i Thy.

- Projektet er godkendt af Thisted Kommune, og der er vældig opbakning til, at vi skal bygge det, når det bliver andre tider i byggebranchen. Foruden boligerne er der også ønsker om et fælleshus, men det bliver der næppe råd til i første omgang, siger Ansgar Nygaard.